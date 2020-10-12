الاغتصاب السبب.. أول تعليق لـ سعد لمجرد بعد إلغاء حفله بالقاهرة





وقال سعد لمجرد : "لا شيء يهز القلب المبتسم".





وجاء هذا التعليق على خلفية تعرضه الى هجوم شرس عليه بسبب قضياي الاغتصاب المتهم فيها وهو ما دفع موقع TicketsMarche الغاء ايقونة حجز حفله وذلك بعد الحملة التى شهدتها الساحة الفنية منذ ايام قليلة ضد سعد لمجرد على خلفية اتهامه بالاغتصاب ومحاكمته فى عدد من القضايا.





وقررت إدارة مسرح كايرو شو الغاء الحفل احتراما لرغبة الجمهور الذى شن حملة شرسة على سعد لمجرد.





يذكر ان أغنية "عدى الكلام" لـ الفنان سعد لمجرد، حققت 78 مليونًا و114 ألف مشاهدة، بعد طرحها عبر قناته على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، في 15 يوليو الماضي.





وتصدرت أغنية عدى الكلام لـ سعد لمجرد، التي كتب كلماتها أمير طعيمة، ولحنها عزيز الشافعى، وقام بالتوزيع الموسيقي توما، قائمة التوب 5 على تطبيق "أنغامي" فى مصر والمغرب.

نشر الفنان سعد لمجرد تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام في أول تعليق له بعد إلغاء حفله فى القاهرة والذي كان من المقرر له خلال الأيام بالتعاون مع كايرو شو.