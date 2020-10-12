لاعب روما الإيطالي يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن الغيني أمادو دياوارا، متوسط ميدان نادي روما الإيطالي، إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وكانت وسائل إعلام غينية، أكدت إصابة 5 لاعبين في منتخب البلاد بفيروس كورونا أبرزهم نابي كيتا، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي.





وكتب "دياوارا"، رسالة عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، جاء فيها "مرحبًا بالجميع، اليوم تلقيت نتيجة تحليلي للكشف عن فيروس كورونا بعد عودتي من معسكر المنتخب، وجاءت النتيجة أنني أنا مصاب بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".





وأضاف "أريد طمأنة كل من يعرفونني، أنا لحسن الحظ بخير وأشعر بصحة جيدة، ولكن بشكل واضح فأنا سأحترم فترة العزل الصحي، أتمنى أن يكون باستطاعتي العودة للتدريب بأسرع وقت ممكن."





وكان نادي روما الإيطالي أعلن اليوم الإثنين وفاة إنزو توتي، والد أسطورة النادي فرانشيسكو توتي متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.



