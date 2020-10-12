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سيارات

سيارة مستعملة على قد الإيد.. تبدأ من 25 ألف جنيه.. صور

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 10:03 م
سيارة مستعملة على
سيارة مستعملة على قد الإيد.. تبدأ من 30 ألف جنيه..صور
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قسم السيارات
نجحت السيارة سوزوكى ماروتى فى حصد نصيب كبير داخل السوق المصري للسيارات، منذ انطلاق أول إصداراتها، وحتى بعد توقف إنتاجها، لتدخل شريحة جديدة في مبيعاتها ولكن في سوق السيارات المستعملة، مما يجعلها الخيار الأفضل لراغبي شراء سيارة "على قد الإيد".


فالعديد من المهتمين بشراء السيارات يفكرون في الفئة السعرية المناسبة، و أيضا البعض يبحث عن سيارة تتسم بطابع الحجم الصغير، نظرًا لعدة
أشياء منها سهولة الاصطفاف و التغلب على مشكلات الزحام المروري، وهو ما تحققه السيارات الصغيرة بشكل عام.


تأتى سوزوكى ماروتى بمحرك يتكون من 3 اسطوانات، سعة 800 سي سي يولد قوة 37 حصانا، وعزم دوران يصل إلى 59 نيوتن/متر، وتصل السيارة الى سرعتها القصوى التي تقدر بـ130 كلم/ساعة، و خزان وقود سعة 30 لترا، السيارة يمكنها التسارع من وضع السكون إلى 100 كم/ساعة وذلك في غضون 30 ثانية.


تعتمد  سوزوكى ماروتى على منظومة الجر الأمامي، و تتصل بناقل حركة "مانيوال" مكون من 5 سرعات، التصميم الداخلي يتماشى معها كونها من السيارات الـ"هاتشباك" صغيرة الحجم، ولكن ينقصها العديد من وسائل الرفاهية والأمان ويرجع ذلك لفئتها السعرية، أما عن استهلاك السيارة للوقود فيبلغ نحو 6.2 لتر، وذلك عند قطع مسافة تصل إلى 100 كم.


ويتراوح سعر سوزوكي ماروتي في قائمة السيارات المستعملة بين 30 ألف جنيه و 65 ألف جنيه، وبالطبع يعتمد التسعير على حالة السيارة وموديل إصدارها.
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