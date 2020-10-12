مستقبل فنادق كريستيانو رونالدو بين الإغلاق والتأجيل.. والسبب كورونا

نشرت قناة «الغد» تقريرا عن اللاعب البرتغالي ونجم نادي يوفينتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو ، حيث تهدد كورونا مشاريع رونالدو إما بالتأجيل أو الغلق.









وأضافت القناة أن السياحة أصبحت تحت إمرة ورحمة فيروس كورونا فإذ ضرب كورونا العالم بموجة ثانية قوية فإن الفيروس يضرب خطط اللاعب البرتغالي الذي كان يسعى إلى التوسع بفنادقه في مانشستر ومدريد.









وأكد التقرير أن الخسائر طالت أحد فنادقه وهو سلسلة فنادق بيستانا بالشراكة مع ديونيسيو الذي اضطر لتخفيض أسعار الإقامة بمعدل 50% أي من 150 يورو إلى 77 يورو.









وبحسب صحيفة الأس الإسبانية فإن فندق فونشال في جزيرة ماديرا تم إغلاقه بسبب تراجع السياحة فيه بنسبة 80% وبحسب مصادر مقربة من كريستيانو فإن إعادة افتتاح الفندق فونشال مستبعدة في الوقت القريب.









وذكرت «الغد» أن فندق بيستانا cr7 في العاصمة البرتغالية لشبونة قام بتقليل أسعار الإقامة في الغرف بمعدل 50% أيضا أي من 150 يورو إلى 77 يورو.