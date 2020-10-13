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سيارات

تعرف على أبرز أعطال السيارات وأسبابها

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 01:01 ص
تعرف على أبرز أعطال
تعرف على أبرز أعطال السيارات و أسبابها
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قسم السيارات
تحتوي السيارة على العديد من الأجزاء الأساسية التى تساهم بشكل أساسي فى عملية الأداء الميكانيكي بشكل عام، إلا أنها حلقة متصلة ببعضها البعض فبمجرد ظهور عطل فى أحد الأجزاء أو انتهاء عمره الافتراضي تتوقف السيارة عن العمل، ويكون الأمر أكثر صعوبة فى حالة وقوع العطل أثناء السير على الطريق.

و يقدم موقع صدى البلد الإخباري أبرز أعطال السيارات و أسبابها، من أجل جعل عملية إصلاحها أكثر سهولة.
 
1- ضعف السحب والتقطيع
هو العطل الأكثر حدوثا، ويتوهم قائد السيارة ـن هناك خطأ كارثي، و السبب وراء ذلك فى تلف شمعات الاحتراق "البوجيهات" بسبب الخلل الديناميكي الناتج عن تنظيم حركة احتراق الوقود.

2- انحراف في مسار الإطارات
علامة و إنذار واضح لضبط زوايا سيارتك، وعليك التوجه إلى مركز الصيانة المتخصص بذلك الأمر، وذلك لتجنب هذه المشكلة الكارثية.

3- صفير قوي أو نسبي
عند الضغط على دواسة التوقف، والسبب وراء ذلك هو تأكل "تيل الفرامل"، ومن الضروري معالجة هذا الأمر على فور السرعة، والابتعاد عن المنتجات المقلدة.

4- اهتزاز السيارة على السرعات العالية
يبدو الأمر مقلقًا للغاية، ولكن في حقيقة الأمر فهي علامة تدل على عيب في ترصيص العجلات، ومن ثم يجب على قائد السيارة التوجه إلى مركز متخصص ترصيص الإطارات، والتأكد أيضًا من فحص مستوى الهواء داخل الإطار.

5- ارتفاع درجة حرارة المحرك
مؤشر فحص دورة تبريد السيارة، والاطمئنان على وصول مستوى المياه داخل قربة التبريد عند مستواها المحدد، ومراجعة أيضا الجسم الخارجي الردياتير و خلوه من الثقوب أو التسريبات التي قد تظهر على الأنابيب الخارجية له.
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