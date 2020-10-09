تعرف على أهمية هذا الزر داخل سيارتك.. ينقذك عند الخطر

عند اقتناء أول سيارة ستجد أن هناك الكثير من الأشياء تتعامل معها دون أن تعرف بعضها، فمثلًا عند مشاهدة الكثير من الأزرار بمجرد دخولك لمقصورة القيادة، فمن الممكن أن تري الأمر معقدًا بعض الشيء، ولكن مع كثرة التفاعل مع سيارتك و سؤالك للمتخصصين سيصبح الأمر أكثر سهولة.





ومن أحد أكثر الزرار غرابة والذى قد يغفل عنه الكثيرون، هو الزر المرتبط بالخطوط العرضية التي تظهر على الزجاج الخلفي، وهو زر "سخان الزجاج" والذى يقجم واحدة من أهم المميزات لسيارتك خاصةُ فى فصل الشتاء.





فعند هطول الأمطار اثناء القيادة، تبدو الرؤية منعدمه للغاية نظرًا لقطرات المياه المتكونة بفعل الأمطار المتساقطة على الزجاج الخلفي.





ولا يقتصر الأمر على ذلك فقط، فقطرات الندى المتكونة بفعل الشبورة يمكنها إحداث حالة من عدم الرؤية، فعند الضغط على هذا الزر تبدأ الحركة الديناميكية للخطوط العرضية بالعمل، وزيادة درجة الحرارة حتى تبدأ في عملية اذابة المياه التي تتكثف على الزجاج الخلفي.