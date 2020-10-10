أشهر 3 سيارت أوتوماتيك فى مصر.. بأسعار تبدأ من 201 ألف جنيه.. صور

شهد السوق المصري للسيارات منافسة كبيرة بين كبري الشركات للفوز بالسيارة الإقتصادية الأكثر إنتشارًا بين المستهلكين، حيث تسابقت الشركات على تقديم أفضل المواصفات و الأسعار للفئة المتوسطة من أجل جذب أكبر عدد من مستعلكي السيارات ولعل المنافسة الشرسة حاليًا بين شركات رينو و فيات و نيسان فى الفئة الإعتمادية ذات ناقل الحركة الأوتوماتيكي.





و يرصد موقع "صدى البلد" الإخباري أشهر 3 سيارات داخل السوق المصري من فئة ناقل الحركة "الأوتوماتيكي":





1- نيسان صني

استطاعت نيسان صني الحفاظ على مكانتها، والتي تتمثل في انتشارها الكبير داخل السوق المصري للسيارات، واصدرت شركة نيسان فئة جديدة من ناقل الحركة والتي تعتمد على ديناميكية الناقل التقليدي، كنوع من أنواع المنافسة لتلك الفئة من السيارت، ولكن النسخة "الاوتوماتيك" هي المتصدرة.





وزودت بمحرك رباعى الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، ليعطي قوة قدرها 108 حصانا، وعزم أقصى للدوران 134 نيوتن متر، وتعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، والتي يمكنها التسارع من وضع الاستعداد حتى تصل الى سرعة 100 كم/ساعة فى مدة زمنية تستغرق 15.5 ثانية فقط، ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.7 لتر عند قطع مسافة 100كم/ساعة.





وبلغ سعر السيارة الرسمي للفئات الثلاثة:

الفئة الاولى 201 ألف جنيه

الفئة الثانية 214.500 جنيه

الفئة الثالثة 225.500 جنيه





2- رينو لوجان

واحدة من السيارت الأكثر انتشارًا أيضًا، ويرجع ذلك لكونها واحدة من العلامات المميزة في عالم السيارات، بالاضافة إلى المواصفات العديدة والسعر التنافسي، مع محرك سعة 1600 سي سي، يولد قوة 110 حصان وعزم أقصى للدوران 148 نيوتن متر، و متصل بنافل حركة "اوتوماتيك".





وتعتمد السيارة رينو لوجان على منظومة الجر الأمامى، ويمكنها التسارع من وضع الاستعداد حتى بلوغ سرعة 100 كم/ساعة خلال 11.5 ثانية، ويبلغ متوسط استهلاك الوقود نحو 6.3 لتر عند قطع مسافة 100كم/ساعة.





وبلغ السعر الرسمي للسيارة رينو لوجان

الفئة الاولى 203 ألف جنيه

الفئة الثانية 216 ألف جنيه

الفئة الثالثة 229.500 جنيه





3- فيات تيبو

حققت فيات تيبو نجاحًا كبيرًا داخل السوق المصري في الأونة الاخيرة، ويرجع ذلك لتصميمها الفريد ومواصفاتها التنافسية، حيث زودت السيارة بمحرك مكون من أربع اسطوانات، سعة 1600 سي سي، يولد قوة 110 حصان، وعزم أقصى للدوران 152 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات "أوتوماتيك"، ويمكنها التسارع من وضع الاستعداد حتى سرعة 100 كم/ساعة خلال 11.2 ثانية، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.3 لتر، عند قطع مسافة تصل الى 100 كم.





بلغ السعر الرسمي للسيارة فيات تيبو

الفئة الاولى 252.900 جنيه

الفئة الثانية 272.900 جنيه

الفئة الثالثة 294.900 جنيه