أرخص وأفضل 5 سيارات مانيوال فى مصر.. تبدأ من 118 ألف جنيه..صور

يعد عامل السعر من أهم العوامل التي تأتي في المرتبة الأولى عند اتخاذ قرار شراء سيارة، بخلاف مواصفاتها وامكانياتها، وفي ظل أزمة فيروس كورونا المستجد اتجهت معظم شركات السيارات لتخفيض سعر بعض الموديلات لجذب أكبر عدد ممكن من مستهلكى السيارات فى السوق المصري، بعد حالة الركود التي حدثت خلال الأشهر الماضية.





ويقدم موقع صدى البلد الإخباري في هذا التقرير أسعار ومواصفات أرخص 5 سيارات "مانيوال" داخل السوق المصري:





1- زوتي Z100

تنتمي السيارة الصينية صغيرة الحجم زوتي Z100 إلى عائلة السيارات الهاتشباك، كما زودت السيارة زوتي Z100 بمحرك سعة 1000 سي سي، وتبلغ قوته 75 حصان عند 6200 دورة في الدقيقة، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 90 نيوتن/متر عند 3500 دورة في الدقيقة، كما تاتي السيارة بناقل حركة يدوي مكون من 5 سرعات.





تم تقديم السيارة إلى الأسواق بمواصفات الفئة الواحدة، فلا يوجد خيارات أخرى من التجهيزات، أما عن وسائل الامان في السيارة فتتميز بعدد 2 وسادة هوائية للسائق والمقعد الأمامي، كما زودت أيضا بنظام فرامل ABS مانعة للانغلاق ونظام التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD ، مع مستشعرات خلفية لسهولة اصطفاف السيارة، وضبط المرايات الجانبية بالكهرباء، وبلغ السعر الرسمي للسيارة 118.000 جنيه.





2- سوزوكي التو

تعد السيارة سوزوكي التو هي النسخة المطورة من السيارة سوزوكي ماروتي ضمن فئة السيارات صغيرة الحجم، و تأتي بمحرك سعة 800 سي سي، بقوة 47 حصان، السيارة مزودة بناقل حركة خماسى السرعات، ويكمن للسيارة ان تنطلق من وضع الثبات الى 100 كم/ ساعة خلال 20 ثانية، وعن استهلاك الوقود تستهلك السيارة 3 لترات لكل 100 كم.





وبلغ السعر الرسمي للسيارة سوزوكي التو هو 125.900 جنيه.





3- لادا جرانتا

تدخل السيارة لادا جرانتا في سباق السيارات "المانيوال" بالرغم من طرح الشركة لموديل أوتوماتيك أيضًا، ولكن اذا تحدثنا عن مواصفات السيارة فنجد أنها زودت بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 87 حصان، وعزم أقصى للدوران 140 نيوتن/ متر، وبناقل حركة مكون من 5 سرعات "مانيوال".





ويمكن للسيارة انت تصل الى 100 كم/ ساعة خلال 11.6 ثانية فقط مع سرعة قصوى تبلغ 172 كم/ ساعة، وتبلغ نسبة استهلاك الوقود 9.1 لتر/ 100 كم داخل المدينة، ونسبة 5.3 لتر/ 100 كم على الطرق السريعة، وبلغ السعر الرسمي السيارة "لادا جرانتا 2021" 155.000 جنيه للنسخة "المانيوال".





4- سوزوكي إسبريسو

تعد السيارة سوزوكي إسبريسو واحدة من الاصدارات القوية من الصانع الياباني "سوزوكي" والتي تعد ارخص سيارة SUV في مصر، مساحة السيارة تفرض ايضا تضيف هذا الجانب، زودت السيارة بمحرك سعة 1000 سي سي، 3 سلندر بقوة 67 حصان، وعزم دوران 90 نيوتن متر.





ويمكنها التسارع من وضع الاستعداد حتى تصل الى 100 كم/ ساعة، في غضون 14.3 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلى 150 كم، كما تأتي السيارة بناقل حركة "مانيوال" مكون من 5 سرعات، وبلغ السعر الرسمي للسيارة 145.000 جنيه.





5- بي واي دي F3

واحدة من السيارات الصينية الأكثر رواجًا في السوق المصري، نظرا لامكانياتها وسعرها، السيارة مزودة بمحرك سعة 1500 سي سي، 4 سلندر بقوة 108 حصان، وعزم دوران 145 نيوتن متر، السيارة موزدة بناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات، ويمكنها التسارع من وضع الاستعداد لتصل الى 100 كم/ساعة في غضون12.1 ثانية.



