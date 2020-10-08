أسعار ومواصفات شيفروليه كابتيفا 2021 ..صور

كابتيفا واحدة من السيارات العائلية، والتي تنافس بقوة داخل السوق المصري، لأنها تنتمي إلى فئة ا لـSUV، لذلك كان من الضروري أن تزود شيفروليه سيارتها الجديدة بالعديد من المميزات لتتمكن من المنافسة الشرسة فى هذه الفئة المطلوبة بكثرة فى معظم أسواق السيارات. تعد السيارة شيفروليه





بتصميم خارجي قوي، وهذا ما يظهر من خلال حجم السيارة الكبير، كما تضمنت حزمة من وسائل الأمان والسلامة، إلى جانب المساحة الداخلية الكبيرة لتجعلها واحدة من السيارات العائلية المنافسة، والتي تأتي بثلاث فئات هي LS, LT, Premier. تميزت شيفروليه كابتيفا 2021





زودت شيفروليه بمحرك تيربو سعة 1500 سي سي، لتعطي قوة 148 حصانا، وعزم 255 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أتوماتيك من نوع CVT، ويبلغ متوسط استهلاك الوقود للسيارة نحو 8.4 لتر- عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم. شيفروليه كابتيفا 2021





عند النظرة الأولى لـ شيفروليه كابتيفا 2021، ستجد أنخا تتميز بمصابيح LED أمامية وخلفية، وشبكة أمامية تحتوي على مصابيح ضباب مزدوجة، يتوسط كابينة السيارة شاشة وسائط متعددة 8 بوصة، ومقود قيادة مزود بتكنولوجيا التحكم في الوسائط كنظام ترفيهي، وتتمتع السيارة داخليا بمساحة كبيرة وخاصة عند استخدام خاصية طي المقاعد، وتضم ايضا فتحة سقف و4 مكبرات صوتية.





تأتى شيفروليه كابتيفا 2021 أ يضًا بحزمة من وسائل الأمان منها الوسائد الهوائية، ونظام فرامل ABS المانعة للانغلاق، ونظام التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، بالإضافة إلى نظام الثبات الإلكتروني ESC، ونظام TCS الذي يخفف من عملية صعود المنحدرات، بالإضافة لوسائل الاستشعار للتحكم في اصطفاف السيارة، وكاميرا خلفية لسهولة تلك العملية.





جاءت أسعار شيفروليه كابتيفا 2021 كالتالى:





الفئة الأولى بسعر 324,990 جنيه.

الفئة الثانية بسعر 349,990 جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 369,990 جنيه، لنسخة الـ 5 مقاعد.

الفئة الثالثة بسعر 389,990 جنيه، لنسخة الـ 7 مقاعد.



