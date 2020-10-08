سعرها 155 ألف جنيه فقط.. تعرف على مواصفات «لادا جرانتا 2021».. صور

عند اتخاذ قرار شراء سيارة جديدة، ستجد أن هناك عدة معايير للشراء تختلف من شخص إلى أخر، فالبعض يبحثون عن سيارة سيدان، والبعض الآخر عن سيارة عائلية، أو هاتشباك، إلا أن عامل القيمة السعرية أحد أكبر وأهم أسباب قرارك لشراء سيارة جديدة.





ولعل أحد أبرز الإختيارات فى السوق المصرية، سيارة " لادا جرانتا " المقدمة من واحدة من أعرق و أقدم العلامات التجارية التى ارتبطت مع المصريين على مدار عشرات السنين، لتعيد المنافسة بما يتناسب مع 2021 من خلال سيارة "لادا جرانتا، التى تأتى بشكل وامكانيات دخولها للمنافسة بقوة.





تأتي "لادا جرانتا 2021" بفئتين مختلفتين من حيث ناقل الحركة، حيث زودت الفئة الأولى بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 87 حصان، وعزم أقصى للدوران 140 نيوتن/ متر، وبناقل حركة مكون من 5 سرعات "مانيوال"، أما عن الفئة الثانية جاءت ميكانيكيا بنفس قدرات المحرك ولكن اختلفت من حيث ناقل الحركة حيث زودت بناقل حركة أوتوماتيكي.





تستطيع "لادا جرانتا 2021" الوصول لسرعة 100 كم/ ساعة خلال 11.6 ثانية فقط، مع سرعة قصوى تبلغ 172 كم/ ساعة، وتبلغ نسبة استهلاك الوقود 9.1 لتر لكل 100 كم داخل المدينة، ونسبة 5.3 لتر لكل 100 كم على الطرق السريعة.





حصلت "لادا جرانتا 2021" على وسائل أمان وسلامة متعددة ومنها نظام الوسائد الهوائية، ونظام فرامل ABS المانعة للانغلاق، ونظام EBD المتحكم في التوزيع الكتروني للفرامل.





كما ظهرت "لادا جرانتا 2021" بمصابيح إضاءة أمامية تختلف كليا عن اصدارات لادا السابقة، ودعمت بجنوط قياس 14 بوصة، ومكييف هواء، وزجاج أمامي كهربائي، ونظام "ايموبيليزر" المانع للسرقة.



