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سيارات

أفضل 5 سيارات SUV فى مصر استهلاكا للوقود.. تبدأ من 364 ألف جنيه

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 11:00 ص
أفضل 5 سيارات SUV
أفضل 5 سيارات SUV فى مصر استهلاكا للوقود.. تبدأ من 364 ألف
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قسم السيارات
دائمًا ما تتجه أنظار مستهلكى السيارات تجاه أفضل الموديلات الموفرة فى استهلاك الوقود، نظرًا لأن نسبة استهلاك السيارة للوقود من أهم الأسباب لشرائها فى جميع أسواق السيارات فى مصر و حول العالم، لذلك تتسابق الشركات المصنعة للسيارات لتقديم أفضل التقنيات لتوفير استهلاك المحركات للوقود.

لذلك يقدم موقع صدى البلد الإخباري قائمة بأفضل سيارت SUV التي نالت اعجاب العديد من المستهلكين، لما تقدمه من مظهر قوي، و مساحة كبيرة، بالإضافة لـ أقل نسبة استهلاك للوقود.

1- رينو كادجار 
تنافس السيارة الفرنسية "رينو كادجار" في السباق بقوة أيضًا، حيث بلغ متوسط استهلاك الوقود إلى 5.7 لتر لكل 100كم، السيارة كادجار مزودة بمحرك سعة 1.2 لتر يولد بقوة 130 حصانت، وسرعة قصوى 192 كم/ساعة، متصلة بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات.

وبلغ السعر الرسمي للسيارة :
الفئة الاولى A/T Turbo EX1 364.000 جنيه
الفئة الثانية  A/T Turbo EX2 399.000 جنيه
الفئة الثالثة A/T Turbo EX3 424.000 جنيه 

2- سوزوكي فيتارا  
تعد السيارة سوزوكي فيتارا من السيارات التي تنتمي الى عائلة الـSUV الأقل استهلاكًا للوقود، فيبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود 5.7 لتر لكل 100 كم، السيارة مزودة بمحرك سعة 1.6 لتر يولد قوة 120 حصان، وسرعة قصوى تبلغ 180 كم/ساعة متصلة بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، وبلغ السعر الرسمي للسيارة 358.000 جنيه.

3- نيسان قشقاي 

ينافس الوحش الياباني من "نيسان" بقوة، فبلغ متوسط استهلاك السيارة "نيسان قشقاي" للوقود بمعدل 5.6 لتر عند قطع مسافة تصل إلى 100 كم، كما زودت بمحرك رباعى الأسطوانات سعة 1200 سى سى، ينتج قوة 115 حصان، وعزم أقصي للدوران 165 نيوتن/ متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكى إكس – ترونيك من طراز "CVT" مكون من 6 سرعات. 

اما عن سعر السيارة نيسان قشقاي 2021 بعد آخر زيادة فبلغ سعر الفئة الأولى 365.000 جنيه، و الفئة الثانية 401.000 جنيه، و الفئة الثالثة 430.000 جنيه، والفئة الاعلى تجهيزا بمبلغ 466.900 جنيه.
4- سيتروين C3
يأتى الوحش الفرنسي سيتروين C3 بمعدل استهلاك للوقود يصل الى 6.6 لتر عن قطع مسافة 100 كيلومتر، وهي مزودة بمحرك توربيني صغير مكون من 3 اسطوانات سعة 1.2 لتر، بقوة 110 حصان، وعزم أقصي 205 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.
وبلغ السعر الرسمي للسيارة:

الفئة الاولى  294.900 جنيه
الفئة الثانية  324.900 جنيه
الفئة الثالثة  364.900 جنيه

5- سيات اتيكا 
تتفوق سيات أيضا نسبيا بمعدل استهلاك الوقود، فبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود 5.4 لتر لكل 100 كم، وتأتي السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1.4 لتر، ينتج قوة 150 حصان، وسرعة قصوى 198 كم/ساعة، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات.

وبلغ السعر الرسمي للسيارة "سيات اتيكا":
الفئة الأولى  A/T Style 425.000 جنيه
الفئة الثانية  A/T Style Plus 475.000 جنيه
الفئة الثالثة  A/T Experience 535.000 جنيه
الفئة الرابعة A/T FR 550.000 جنيه
أفضل 5 سيارات SUV فى مصر استهلاكا للوقود.. تبدأ من 364 ألف جنيه
أفضل 5 سيارات SUV فى مصر استهلاكا للوقود.. تبدأ من 364 ألف جنيه
أفضل 5 سيارات SUV فى مصر استهلاكا للوقود.. تبدأ من 364 ألف جنيه
أفضل 5 سيارات SUV فى مصر استهلاكا للوقود.. تبدأ من 364 ألف جنيه
أفضل 5 سيارات SUV فى مصر استهلاكا للوقود.. تبدأ من 364 ألف جنيه
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