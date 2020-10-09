أشيك سيارة صغيرة في مصر..تعرف على أسعار ومواصفات فيات 500 موديل 2021

الإيطالية العريقة من تواجدها داخل السوق المصري، وذلك بالدفع بسيارتها الشبابية طراز فيات 500، التى تعد واحدة من فئة السيارات صغيرة الحجم الأنيقة، والمزودة بحزمة من الإمكانيات القوية التى تجعلها الأفضل فى فئتها بين أقرب منافسيها. عززت شركة فيات





تأتى سيارة سيارة فيات 500 مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1400 سي سي، ينتج قوة 101 حصان، وعزم أقصى للدوران 131 نيوتن/ متر، وتأتي بناقل حركة مكون من 5 سرعات.





تعتمد فيات 500 على منظومة الجر الأمامى، والتى يمكنها التسارع من وضع الاستعداد حتى 100 كم/ ساعة، خلال 10.5 ثانية فقط، ويبلغ متوسط استهلاك الوقود الى 5.8 لتر، وذلك عند قطع السيارة مسافة تصل إلى 100 كم.





ظهرت فيات 500 أ يضًا بالعديد من وسائل الأمان والسلامة، ومنها عدد "7" وسائد هوائية، ونظام الفرامل ABS المانعة للانغلاق، ونظام التوزيع إلكتروني EBD للفرامل، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP.





كما زودت فيات 500 بمجموعة من حزم الرفاهية بخلاف المظهر الخارجي الانيق، حيث تحتوي خارجيا على مصابيح LED أمامية وخلفية ومرايات جانبية كهربائية، و وجنوط رياضية قياس 15 بوصة.





أما داخليا نجد أن مقصورة القيادة يتوسطها شاشة وسائط متعددة قياس 7 بوصة، وفتحة سقف بانوراما للتمتع بقيادة مختلفة، زودت ايضا بـ"بصمة" لتشغيل وإيقاف المحرك، ومكيف هواء أتوماتيك ونظام مراقبة ضغط الإطارات.



