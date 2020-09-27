مواصفات وسعر فيات fiat 500 اليوم في مصر .. صور

فيات fiat 500 بمحرك رباعى الأسطوانات طرحت مؤخرا شركة فيات السيارة بمحرك رباعى الأسطوانات سعة 1400 سي سي 101 حصان، وعزم دوران 131 نيوتن متر، و المحرك متصل بفتيس اوتوماتيك 5 سرعات .









مواصفات فيات fiat 500





تأتي السيارة فيات fiat 500 بنظام الجر الامامي و يمكنها التسارع من 0 حتى 100 كيلو متر في الساعة خلال 10.5 ثانية بمتوسط استهلاك 5.8 لتر بنزين لكل 100 كيلو متر .





ابعاد فيات fiat 500





فيات fiat 500 تأتي بطول 3546 مم و عرض 1627 مم و ارتفاع 1488 مم و بشنطه خلفية 185 لتر و هي مصنفه ضمن فئة السيارات الكوباكث صغيرة الحجم .





الامان في فيات fiat 500





السيارة فيات fiat 500 موديل 2020 تأتي بالعديد من المواصفات القياسية ووسائل الأمان ابرزها الايرباج ونظام الفرامل المانعة للإنغلاق ABS، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD .





كماليات فيات fiat 500





فيات fiat 500 تحتوي علي فوانيس شبورة أمامية وخلفية ومرايات جانبية كهربائية، ونظام البصمة وفتحة سقف بانوراما، ومكيف هواء، وجنوط 15 انش ، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وشاشة تاتش للوسائط وحساسات ركن خلفية .





سعر فيات fiat 500 في مصر



