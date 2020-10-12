مدحت عبد الهادي يكشف أسباب ظهور الزمالك بشكل سيئ أمام حرس الحدود

كشف مدحت عبد الهادي، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته بالفوز على حساب حرس الحدود بهدفين مقابل هدف واحد مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري.





وقال عبدالهادي :"بدأنا اللقاء في وقت متأخر وهو ما أتاح الفرصة للحرس للتقدم والمبادرة، وكنا متوقعين طريقة لعب الحرس والتركيز على الكرات العرضية لهم".





وواصل :"الشوط الثاني قدمنا المستوى المميز، واللاعبين خاضوا اللقاء تحت الضغوطات بسبب ما يحدث في الإعلام والسوشيال ميديا إلى جانب خوض مباراة كل 3 أيام تقريبا والنقص العددي الكبير الذي تعرض له الفريق".





وأضاف :"محمود علاء سيخضع لفحوصات طبية في الساعات المقبلة لتحديد موقفه".





وأشار إلى أن الزمالك وصل لمرمى الحدود أكثر من مرة وأضاع اللاعبون بعض الفرص قبل نجاحهم في إدراك التعادل وتسجيل الهدف الثاني،

مشددا على أن ملف الدوري تم إغلاقه بشكل نهائي والتركيز حاليًا على لقاء الرجاء المغربي وإعداد اللاعبين من الناحية الذهنية والبدنية بالشكل الذي يتماشى مع اللقاء وصعوبته، مشيرًا إلى أنه يعتبرها بمثابة نهائي.



