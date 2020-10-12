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رياضة

سيدات سلة الأهلي يفزن على الزمالك 68-59 فى الدوري

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 10:54 م
صدى البلد
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محمد سمير
تمكن الفريق الأول لسيدات السلة بالنادي الأهلي، من تحقيق الفوز، مساء اليوم، على نظيره الزمالك، بنتيجة 68-59، ضمن منافسات دوري المرتبط.

أقيمت المباراة على صالة مركز شباب الجزيرة، وقدّم فريق سيدات الأهلي مستوى متميزًا على مدى المباراة، ونجح في فرض سيطرته بفضل الدفاع القوي والاستحواذ، وتمكن من تحقيق فوز مستحق، وركزت اللاعبات على السرعة والدقة في تنفيذ الهجمات.

وانتهت الفترة الأولى بنتيجة  16-11، وسيطر الفريق على الفترة الثانية 29-21، وجاءت الفترة الثالثة 43-38، لينهي الفريق الفترة الرابعة بنتيجة 68-59.

وقدمت ثريا محمد وفريدة وائل أداءً قويًّا في تنفيذ الرميات الثلاثية، التي رجحت كفة الفريق، واستمر الأداء المميز من جانب لاعبات الأهلي، ليتمكن من إنهاء المباراة بنتيجة 68-59.

وكان فريق سيدات سلة الأهلي قد نجح في الفوز على فريق الغابة بنتيجة ١٠٢-٣٣ في إطار منافسات البطولة.
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