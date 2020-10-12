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أحمد موسى يكشف حقيقة حدوث خناقة شوارع بين وزير الشباب ومرتضى منصور

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 11:06 م
وزير الرياضة ومرتضى
وزير الرياضة ومرتضى منصور
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي أحمد موسى، إن ما يشاع عن فضيحة خناقة شوارع في مقر وزارة الشباب والرياضة بين الوزير والمستشار مرتضي منصور لم يحدث أبدا. 

وأشار موسى خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ أن وزير الشباب والرياضة لم يكن في الوزارة؛ وكان في المعادي لافتتاح أولمبياد الطفل في المركز الأولمبي؛ مرددا: «كل المتداول عن حدوث خناقة في الوزارة لم يحدث». 

وحددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 18 اكتوبر الجاري، لنظر الدعوى المقامة من مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، التي يطالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، وألزمت فيه اللجنة الأوليمبية المصرية، إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، بدلًا من مرتضى منصور، الذي تم ايقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.

 
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 2015 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية المصرية.
 
كانت قد ألزمت اللجنة الأوليمبية المصرية، في 4 اكتوبر، إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، بدلًا من مرتضى منصور، الذي تم ايقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.
 
وجاء بيان اللجنة الأولمبية المصرية بشأن الشكاوى المقدمة ضد رئيس نادي الزمالك الآتي : 
 
اجتمع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية اليوم الأحد 4-10-2020، للنظر في ما انتهى إليه التحقيق في الشكاوى المقدمة من كل من رئيس النادي الأهلي، ورئيس نادي الزمالك السابق، ونائب وأعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، والاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، والاتحاد المصري لكرة اليد، وعدد من الشخصيات الرياضية، والذين يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادي الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها، مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية، والتي أخرجها عن دورها الرياضي، وكذا وسائل التواصل الاجتماعي.
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