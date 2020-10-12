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توك شو

مفاجأة بشأن زيادة الرواتب يعلنها وزير قطاع الأعمال.. فيديو

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 11:52 م
الدكتور هشام توفيق
الدكتور هشام توفيق
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محمد حليم قنديل
قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إننا نستمر على الخطة التى وضعناها للتطوير من اوائل عام 2019 فى القطاعات المختلفة، مثل قطاع الغزل والنسيج جميعها يتم تطويرها بنهج واحد، مشيرا إلى أن التطوير يختلف من شركة إلى أخري.


وأضاف «توفيق» خلال تصريحات تليفزيونية على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أنه كلفنا جميع الشركات بعمل النماذج النهائية حتي نكون علي أهبة الاستعداد لمناقشة الشركات والنقابات وقمنا بإصدار بيان صحفي لشرح كافة مفردات الأجور الخاصة بالعاملين .


وتابع وزير قطاع الأعمال، أن  الاشياء الاساسية جميعا سيتم زيادتها وقمنا بعمل ما يسمى بالأجر الوظيفي وهو الأجر الأساسي بالإضافة إلى الأجر المكمل له والعلاوات ، مشيرا إلى أن المنح والمناسبات التي يتحصل عليها بعض العمال وعمال آخرين لا يحصلون عليها سيتم اضافتها علي الأجر الوظيفي للجميع.


وأوضح الدكتور هشام توفيق، أن الامور التي تخص الحقوق المالية والأجور قمنا بجمعها في مسودة وقمنا بتوزيعها علي اللجان النقابية وعلى الشركات للمناقشة وهناك شركات ارسلت الينا استفسارات وملاحظات . 


وأشار إلى أن الدراسات التى قومنا بها على مناطق الضعف والقوة فى صناعة الغزل والنسيج جميعها كانت من أجل التطوير، موضحا أن هناك لجنة وزاريه مكونة من وزير قطاع الاعمال ووزير الصناعة الوتجارة ووزير الزراعة خاصة باستيراتيجية صناعة القطن نفسها.
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