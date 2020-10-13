لينا رقصة لـ كارمن سليمان تتخطى 7 ملايين مشاهدة

حققت أغنية "لينا رقصة" لـ كارمن سليمان، نجاحا كبيرا، حيث حصدت 7 ملايين و94 ألف مشاهدة، بعد مرور وقت قصير على طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب".





تقول كلمات الأغنية "يا نقاوة عينيا.. يا روح قلبي.. يا أغلى الناس.. معقولة حلاوتك دي.. بدوب في إيديك.. من الإحساس.. يا نقاوة عينيا.. يا روح قلبي.. يا أغلى الناس.. معقولة حلاوتك دي.. بدوب في إيديك.. من الإحساس".



