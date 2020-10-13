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منوعات

ماتت أمه.. العثور على طفل حديث الولادة في علبة بيتزا

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 08:00 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
في واقعة لا يصدقها عقل؛ تم العثور على طفل حديث الولادة، مهجورًا ومتروكا في علبة للبيتزا في شارع مهجور، وإلى جانب الطفل، كانت هناك ملاحظة عن والدته التي ماتت أثناء الولادة.

وكان الصبي- البالغ من العمر أسبوعًا- قد وُضِعَ في بطانية، وتُرك داخل حاوية للطعام (علبة بيتزا) في مدينة "تلالتينانجو" المكسيكية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية. 

وجاء في المذكرة التي تركت إلى جانب الرضيع: "اعتن بحفيدي.. ماتت ابنتي أثناء الولادة، وليس لدي طريقة لدعمه، وآمل أن تكون لديه حياة أفضل، وأن يغفر الله لي".

واختتمت الرسالة "رحمة الله على أمك.. والله يغفر لجدتك على هذا".

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وأخذ عناصر الحماية المدنية، الطفل، إلى المستشفى؛ لفحصه، ثم نشروا صورة للمذكرة على الإنترنت، مع التسمية التوضيحية: "الحياة تشكلك، لكنها لا تؤهلك لمثل هذه المواقف".

وعلى ما يبدو أن الطفل في أيدٍ أمينة على المدى القصير على الأقل، حيث قال عمدة تلالتينانجو "ميجيل أنخيل فاريلا بينيدو": إنه سيغطي تكلفة رعاية الصبي.

وقد عرض عدة أشخاص بالفعل، تبني الطفل، بعد العثور عليه، ومنذ ذلك الحين، تم تعميده بـ "أنخيل جبرائيل"؛ تكريما للأشخاص الذين يعيشون في تلالتينانجو.
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