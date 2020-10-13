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منوعات

جريمة مروعة.. رجل يقطع إبهام امرأة بأحد شوارع بريطانيا "فيديو صادم"

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 09:40 ص
رجل يقطع إبهام امرأة
رجل يقطع إبهام امرأة بأحد شوارع بريطانيا
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يارا زكريا
تُظهر لقطات فيديو مروعة رجل يسحب سكينًا كبيرةً من جيب شورته القصير ثم يقطع جزءًا من إبهام امرأة في منتصف شارع بمدينة مانشستر بإنجلترا. 

ووفقًا لصحيفة " ميرور" البريطانية أكد شهود عيان أنه حدثت مشاجرة بين الرجل والمرأة في منتصف النهار نتجت عنها إصابة كبيرة في ابهام المرأة .


يُظهر مقطع الفيديو المرأة التي كانت ترتدي بدلة رياضية أرجوانية وهي تصرخ في الرجل الذي يندفع نحوها بعد ذلك ويقطع جزء من إبهامها، قائلةً له: "لا تفعل هذا أبدًا أبدًا".


يرد الرجل عليها قائلًا:"سأطعنك الآن" ثم يقطع جزءا من إبهام المرأة التي تطلب من شخص ما تصويرها على الرغم من إصابتها الكبيرة والدم السائل من يدها. 

تم نشر صورة دموية ليدها على الإنترنت وأظهرت أن النصف العلوي من إبهامها تم تنظيفه من الدم، فيما قال متحدث باسم شرطة مانشستر الكبرى، إن التحقيق جار للعثور على مهاجم المرأة.




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