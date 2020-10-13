جريمة مروعة.. رجل يقطع إبهام امرأة بأحد شوارع بريطانيا "فيديو صادم"

ثم يقطع جزءًا من إبهام امرأة في منتصف شارع بمدينة

المرأة التي كانت ترتدي بدلة رياضية أرجوانية وهي تصرخ في الرجل الذي يندفع نحوها بعد ذلك

ويقطع جزء من إبهامها، قائلةً له: "لا

تفعل هذا أبدًا أبدًا".