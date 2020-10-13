قبل السفر للمغرب.. سلبية تحاليل كورونا للاعبي الزمالك

أجرى لاعبو نادي الزمالك صباح اليوم، الثلاثاء، تحاليل فيروس كورونا للتأكد من سلامة اللاعبين قبل السفر إلى المغرب، والتي جاءت نتيجتها سلبية، استعدادًا لمواجهة نادي الرجاء المغربي في إطار دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.









وكان الفزع أصاب جماهير ومسئولي نادي الزمالك بعد إعلان بعض التقارير التونسية إصابة فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق، بفيروس كورونا وغيابه عن مواجهة الرجاء، إلا أن اللاعب خرج وطمأن جماهير الفريق بسلامته التامة ونفى تلك الشائعة.







