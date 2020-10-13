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رياضة

قبل السفر للمغرب.. سلبية تحاليل كورونا للاعبي الزمالك

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 11:14 ص
لاعبي الزمالك
لاعبي الزمالك
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مجدي سلامة
أجرى لاعبو نادي الزمالك صباح اليوم، الثلاثاء، تحاليل فيروس كورونا للتأكد من سلامة اللاعبين قبل السفر إلى المغرب، والتي جاءت نتيجتها سلبية، استعدادًا لمواجهة نادي الرجاء المغربي في إطار دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.


وكان الفزع أصاب جماهير ومسئولي نادي الزمالك بعد إعلان بعض التقارير التونسية إصابة فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق، بفيروس كورونا وغيابه عن مواجهة الرجاء، إلا أن اللاعب خرج وطمأن جماهير الفريق بسلامته التامة ونفى تلك الشائعة.


ويخوض نادي الزمالك مرانه الأخير، على ملعبه بميت عقبة، تحت قيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، ظهر اليوم، قبل التوجه إلى مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى المغرب، وسيشهد المران خضوع أساسيي الأبيض الذين خاضوا مباراة الفريق أمام حرس الحدود، التى أقيمت مساء أمس، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز لعمليات الاستشفاء، مع تدريبات بدنية قوية للبدلاء والمستبعدين من اللقاء الماضي، وذلك حتى يكون اللاعبين فى أفضل جاهزية فنية وبدنية لهم قبل موقعة الرجاء المغربى المرتقبة.
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