تزويد مستشفيات المنيا بـ3 مفارم للتخلص الآمن من النفايات الطبية

استقبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وفدا من وزارة الصحة برئاسة الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بالوزارة، وذلك للتنسيق بشان منظومة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة بالمستشفيات والمنشآت الصحية العامة والخاصة، في إطار خطة الوزارة لتطوير المنظومة الصحية، ورفع كفاءة الأداء وحرصا علي صحة وسلامة المواطنين، والاطمئنان على الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها المنشآت الصحية بالمحافظة للحد من انتشار عدوي فيروس كورونا المستجد.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب المحافظ، المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظه والدكتورة مايسه حمزة، رئيس الإدارة المركزية لصحة البيئة بالوزارة، والدكتور محمد نادي، وكيل الوزارة، والدكتور علي قاسم، مدير إدارة الطب الوقائي بالمديرية، والدكتور محمود علي فهمي، مدير وحدة النفايات الطبية الخطرة بالمديرية.
ناقش المحافظ عددا من الملفات بمنظومة الصحة بنطاق المحافظة لرفع كفاءة المستشفيات والوحدات الصحية من خلال توفير الإمكانيات اللازمة و تقديم خدمة متميزة للمواطن، حيث تم التنسيق لإمداد المحافظة بعدد 3 مفارم للتخلص من النفايات الطبية الخطرة، بشكل امن وضمان عدم تكدسها بالمنشآت الصحية، وتم الاتفاق علي أماكن توزيع الأجهزة بكل من طهنشا التابعة لمركز المنيا بمفرمه بجهاز سعة 250 كيلو للدورة الواحدة، ليخدم كلا من مستشفيات مدينة المنيا وسمالوط ومطاي وأبوقرقاص وتوابعها، وآخر بالمستشفي المركزي بمغاغة، ليخدم كلا من مستشفيات مغاغة والعدوة وبني مزار بسعة 100كيلو للدورة، والجهاز الثالث سيكون بمستشفي مركزي ديرمواس، ليخدم مركزي ملوي وديرمواس بسعة 100 كيلو للدورة.
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كما بحث المحافظ مع الوفد الاجراءات التي ستتخذها المحافظه في حالة ظهور موجة ثانيه من جائحة كورونا، وما يتعلق بها من زيادة عدد الحالات المصابة، حيث تعمل المستشفيات علي استقبال جميع الحالات وتتم عملية الفرز والتشخيص واتخاذ الاجراءات العلاجية والوقائية تجاه الحالات المشتبهة والمؤكدة للمرض.