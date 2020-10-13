تزويد مستشفيات المنيا بـ3 مفارم للتخلص الآمن من النفايات الطبية

استقبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا ، وفدا من وزارة الصحة برئاسة الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بالوزارة، وذلك للتنسيق بشان منظومة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة بالمستشفيات والمنشآت الصحية العامة والخاصة، في إطار خطة الوزارة لتطوير المنظومة الصحية، ورفع كفاءة الأداء وحرصا علي صحة وسلامة المواطنين، والاطمئنان على الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها المنشآت الصحية بالمحافظة للحد من انتشار عدوي فيروس كورونا المستجد.





جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب المحافظ، المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظه والدكتورة مايسه حمزة، رئيس الإدارة المركزية لصحة البيئة بالوزارة، والدكتور محمد نادي، وكيل الوزارة، والدكتور علي قاسم، مدير إدارة الطب الوقائي بالمديرية، والدكتور محمود علي فهمي، مدير وحدة النفايات الطبية الخطرة بالمديرية.





ناقش المحافظ عددا من الملفات بمنظومة الصحة بنطاق المحافظة لرفع كفاءة المستشفيات والوحدات الصحية من خلال توفير الإمكانيات اللازمة و تقديم خدمة متميزة للمواطن، حيث تم التنسيق لإمداد المحافظة بعدد 3 مفارم للتخلص من النفايات الطبية الخطرة، بشكل امن وضمان عدم تكدسها بالمنشآت الصحية، وتم الاتفاق علي أماكن توزيع الأجهزة بكل من طهنشا التابعة لمركز المنيا بمفرمه بجهاز سعة 250 كيلو للدورة الواحدة، ليخدم كلا من مستشفيات مدينة المنيا وسمالوط ومطاي وأبوقرقاص وتوابعها، وآخر بالمستشفي المركزي بمغاغة، ليخدم كلا من مستشفيات مغاغة والعدوة وبني مزار بسعة 100كيلو للدورة، والجهاز الثالث سيكون بمستشفي مركزي ديرمواس، ليخدم مركزي ملوي وديرمواس بسعة 100 كيلو للدورة.





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كما بحث المحافظ مع الوفد الاجراءات التي ستتخذها المحافظه في حالة ظهور موجة ثانيه من جائحة كورونا، وما يتعلق بها من زيادة عدد الحالات المصابة، حيث تعمل المستشفيات علي استقبال جميع الحالات وتتم عملية الفرز والتشخيص واتخاذ الاجراءات العلاجية والوقائية تجاه الحالات المشتبهة والمؤكدة للمرض.