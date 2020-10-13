دعم إجراءات التصالح بقرى حياة كريمة في مطروح

اعلن المهندس حسين السنيني، منسق عام مبادرة حياة كريمة بمطروح اليوم الثلاثاء، انطلاق لقاءات لجان التنمية المحلية لتيسير إجراءات التصالح للمواطنين غير القادرين بقرى حياة كريمة بمحافظة مطروح.









وأوضح أن اللجان تبدأ بعقد أول لقاء اليوم بقرية السلام بمدينة الحمام ويوم الاربعاء بمركز الضبعة والخميس بمركز برانى والسبت بمركز مطروح والأحد بمركز سيوة.





وأضاف أن ، اللقاءات تهدف الى حث المواطنين على سرعة التقدم لأجراء التصالح على المبانى بالقرى وتوعيتهم حيث ستقوم مؤسسة صناع الحياة بمساعدة الاسر الفقيرة فى سداد رسوم التصالح بقرى حياة كريمة .

وأشار إلى ان اللجنة تضم ممثلى حياة كريمة بمحافظة مطروح وممثل مؤسسة صناع الخير ومؤسسة حياة كريمة وأعضاء لجان مراكز المدن.





من جانبه وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتذليل كافة العقبات امام اعمال اللجان للوصول الى الحصر التام للمواطنين المستحقين وتجميع كافة البيانات اللازمة والتيسير عليهم وفق الضوابط والاجراءات المعمول بها.





واضاف ان ذلك ياتي تيسيرا على المواطنين غير القادرين خاصة بقرى مبادرة حياة كريمة ،وبالتعاون مع وزارة التنمية المحلية تيسيرا عليهم.









من ناحية اخرى تابع محافظ مطروح نسب تنفيذ اعمال مشروعات مبادرة رئيس الجمهورية ( حياة كريمة ) والجارى تنفيذها بخمس قرى على مستوى المحافظة. حيث وجة بالاسراع فى الاعمال لتوفير حياة كريمة للاهالى وفقا للمخطط والاعمال المدرجة مع تذليل كافة العقبات .





وأضاف انه جارى تنفيذ مشروعات تمهيد ورصف الطرق ومداخل القرى بطول 12 كم وبتكلفة 14 مليون جنيه بقرى بهى الدين وسيدنا هود وزاويه العوامه وسيدى شبيب تحت اشراف مديرية الطرق بمطروح.



