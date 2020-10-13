التحالف يدمر صاروخا حوثيا قبل إطلاقه على السعودية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن والذي تقوده المملكة العربية السعودية، عن استمرار أعمال التحالف في ملاحقة المتمردين الحوثيين واستهداف مواقعهم المسلحة، وفق ماذكرت وسائل اعلام متفرقة.





ودمر التحالف العربي صاروخا باليستيا حوثيا في اليمن قبل إطلاقه باتجاه جنوب السعودية، مانعًا بذلك إصابة أو قتل مدنيين.





قال التحالف العربي "مستمرون في تدمير القدرات النوعية للميليشيات الإرهابية في اليمن".





ذكر التحالف إنه يتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، في كل اليمن حماية من الإرهابيين.





من ناحية أخرى، أكّد وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، أن تشكيل الحكومة الجديدة سيشكّل دفعة قوية لعملية السلام وتوحيد الجهود للتصدّي للمشروع الحوثي في اليمن.





وأفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، بأن ذلك جاء خلال لقاء وزير الخارجية اليمني مع السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون؛ لمناقشة مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية وعملية السلام وآلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض.





وشدّد الوزير الحضرمي؛ في اللقاء على أهمية الالتزام التام والمزمن بآلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض.. لافتًا إلى أن الحكومة التزمت بما عليها -وفقا للآلية- وأن على المجلس الانتقالي احترام التزاماته والإسراع في تنفيذ ما عليه بما في ذلك إخراج قواته من العاصمة المؤقتة عدن.





واستنكر الحضرمي؛ استمرار ميليشيات الحوثي الانقلابية في عرقلة وصول الفريق الأممي إلى خزان النفط صافر من أجل تفادي حدوث كارثة بيئية حتمية.. مشيرًا إلى أن على المجتمع الدولي ومجلس الأمن وضع حد لهذه العرقلة اللا أخلاقية من قِبل ميليشيا الحوثي قبل فوات الأوان.





وجدّد الوزير التركيز على الأهمية التي تحظى بها محافظة أرخبيل سقطرى لدى جميع اليمنيين، وضرورة الإسراع في إعادة تطبيع الأوضاع فيها بما يكفل عودة جميع مؤسسات الدولة لممارسة مهامها خدمة للمواطنين.





من جهته، جدّد السفير البريطاني دعم بلاده للحكومة الشرعية اليمنية ولجهود المبعوث الأممي، ولاسيما فيما يتصل بمشروع الإعلان المشترك.. معربًا عن تطلع بلاده إلى أن يتم التوصل إلى حل سلمي للأزمة اليمنية، وأن يسود الأمن والاستقرار ربوع اليمن كافة.



