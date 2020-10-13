هالة زايد: توجه رسالة إلى أولياء الأمور قبل بدء الدراسة

وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، رسالة إلى أولياء الأمور تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد، قائلة: لابد من الاهتمام بالنظافة الشخصية وارتداء الكمامات كما يجب الحرص على أخذ التطعيمات فى مواعيدها".





وأضافت الوزيرة، ان العاملين بالمدارس تم تدريبهم على التعامل مع الطلاب وأزمة فيروس كورونا، لافتة الى تدشين حملات توعوية على منصات التواصل الإجتماعية لرفع درجة الوعى للطلاب وأولياء الأمور.





وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مستشفيات وزارة الصحة مستعدة لموسم الشتاء لمجابهة فيروس كورونا المستجد، لافته إلى أنه تم تطوير وتأهيل 45 مستشفى صدر وحميات، ووجود 600 مستشفي على مستوى محافظات الجمهورية مستعدة للموجة الثانية، ومازال هناك تجديد وتطوير وتدريب للاطقم على بروتوكولات علاج فيروس كورونا





وأوضحت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن مصر تتعامل مع 3 أنواع من لقاحات كورونا سواء بالتجارب السريرية أو الاستعداد للتصنيع؛ لاستخدامها حال ثبوت فعاليتها ومأمونيتها.





وأضافت الوزيرة: "نعمل على 3 أنواع؛ الأول لقاح للتصنيع مع شركة ساينوفاك الصينية، ونشكر منظمة الصحة العالمية التي أوفدت بعثة لتقييم خط الإنتاج بشركة فاكسيرا وأعطونا ملاحظات سنعمل على معالجتها".





ولفتت إلى أن اللقاحين الأخريين مع شركة سينوفارم الصينية، والتي نعمل معها في مجال الأبحاث السريرية.





وأوضحت الوزيرة أنه تم تسجيل 2300 مبحوث حتى أمس، وتم إجراء البحث على 1770 منهم، واستبعاد 498 شخصا لعدم لياقتهم للتجارب.





وأوضحت أن نهاية تلك التجارب، ستكون في حالتين، الأولى بإصابة 215 شخصًا بكورونا من إجمالي المبحوثين البالغ عددهم 45 ألف شخص، مضيفة: "وقتها يتم فك أكواد التطعيمات ونعرف من هم الـ 215 شخصا، لو أكثر من 50% منهم حصلوا على لقاح (البلاسيبو/اللقاح الوهمي) ومن حصلوا على التطعيم أعراضهم بسيطة، سيكون اللقاح ناجحا".





الحالة الثانية بحسب الوزيرة، ألا نصل لإصابة هذا العدد "لو محصلش نستنى سنة ونقيس الأجسام المضادة ونعرف تركيزها وقدرتها على الاستدامة وعمل مناعة طويلة وبعد سنة تعلن الشركة عن فعالية اللقاح من عدمه".





واضافت وزيرة الصحة والسكان، أن 85% من حالات الإصابة بكورونا يتم عزلها منزليا للعلاج من كورونا، وتم توفير المستلزمات والأجهزة الطبية استعداد للموجة الثانية، موضحة أنه تم الاستعداد الجيد لموسم الدراسة منعا لعدوى كورونا، مضيفة الى أنه سيتم التعاقد على ما يكفى من حاجة مصر من لقاح أكسفورد.









في سياق متصل أعلنت وزيرة الصحة والسكان، الدكتوره هالة زايد، عن نسب جديدة بخصوص الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل مصر، حيث أشارت إلى أن 56 % من وفيات كورونا بمصر مصابون بالأمراض المزمنة.





أكدت زايد، على ضرورة استمرارية تقديم الخدمة الصحية الأساسية كأولوية بالغة الأهمية خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.









جاء ذلك خلال رئاسة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، فعاليات اليوم الثاني لاجتماع الدورة ال ٦٧ للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، وذلك بعد انتخابها بالإجماع، أمس، من قبل اللجنة رئيسًا للدورة التي تعقد إلكترونيًا لأول مرة عبر الإنترنت بمشاركة وزراء الصحة وممثلون رفيعو المستوى من 22 دولة لإقليم شرق المتوسط، لمناقشة بعض القضايا الصحية خاصة جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بمقر المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بمصر.



