محافظة القاهرة تنفي تحويل الأراضي الزراعية إلى نشاط سكني

نفت محافظة القاهرة ما تداولته بعض المواقع الاخبارية من أن المحافظة تقوم باستنزال الأراضي الزراعية وتحويلها إلى نشاط سكني ، وأن صحة الخبر استنزال بعض قطع الأراضي الصغيرة متخللات داخل الحيز العمراني والتي ما زالت تحمل صفة الأراضي الزراعية .









وكان خالد عبد العال محافظ القاهرة قرر اليوم إعادة فتح باب استنزال الأراضى الزراعية ( تالف الأطيان ) من الحيز الزراعى بجميع أحياء القاهرة وذلك لمدة شهرين اعتبارا من شهر أكتوبر الجارى وحتى الأول من شهر ديسمبر القادم وانه على راغبي التقدم بطلبات الاستنزال التوجه إلى المركز التكنولوجي بديوان عام محافظة القاهرة أو المراكز التكنولوجية بالأحياء بالأوراق المطلوبة.









وتتضمن الاوراق المطلوبة عقد الأرض محل الطلب ، وخريطة مساحية من 1 الى 5000 مع إمكانية استكمال باقي المستندات بعد فحص الطلب وتشمل كشف تحديد مساحي من هيئة المساحة بموقع الأرض محل العقد المسجل وخريطة مساحية من 1 الى 2500 موقع عليها الأرض معتمدة من هيئة المساحة وكشف رسمي من الضرائب العقارية يفيد بأن الأرض من ضمن المكلفات التي تخضع لضريبة الاطيان الزراعية وشهادة تصرفات عقارية للأرض محل العقد .