AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظة القاهرة تنفي تحويل الأراضي الزراعية إلى نشاط سكني

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 06:37 م
محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
Advertisements
أ ش أ
نفت محافظة القاهرة ما تداولته بعض المواقع الاخبارية من أن المحافظة تقوم باستنزال الأراضي الزراعية وتحويلها إلى نشاط سكني ، وأن صحة الخبر استنزال بعض قطع الأراضي الصغيرة متخللات داخل الحيز العمراني والتي ما زالت تحمل صفة الأراضي الزراعية .


وكان خالد عبد العال محافظ القاهرة قرر اليوم إعادة فتح باب استنزال الأراضى الزراعية ( تالف الأطيان ) من الحيز الزراعى بجميع أحياء القاهرة وذلك لمدة شهرين اعتبارا من شهر أكتوبر الجارى وحتى الأول من شهر ديسمبر القادم وانه على راغبي التقدم بطلبات الاستنزال التوجه إلى المركز التكنولوجي بديوان عام محافظة القاهرة أو المراكز التكنولوجية بالأحياء بالأوراق المطلوبة.


وتتضمن الاوراق المطلوبة عقد الأرض محل الطلب ، وخريطة مساحية من 1 الى 5000 مع إمكانية استكمال باقي المستندات بعد فحص الطلب وتشمل كشف تحديد مساحي من هيئة المساحة بموقع الأرض محل العقد المسجل وخريطة مساحية من 1 الى 2500 موقع عليها الأرض معتمدة من هيئة المساحة وكشف رسمي من الضرائب العقارية يفيد بأن الأرض من ضمن المكلفات التي تخضع لضريبة الاطيان الزراعية وشهادة تصرفات عقارية للأرض محل العقد .
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إحالة 4 موظفين بـ "محلية جرجا" للمحاكمة في إقامة برج سكني مخالف

توزيع 71 ألف متر كتقسيمات للشباب بقرية بغداد في الوادي الجديد

إحالة ٣ وكلاء بالإصلاح الزراعي للمحاكمة لتلاعبهم في عقود ١٢٠٠ فدان

محافظة القاهرة تعلن استثناءات تحويل الأراضي الزراعية إلى مبان ..اعرف الأوراق المطلوبة

ماذا يستفيد المواطن من تسجيل ممتلكاته بالشهر العقاري؟ إنفوجراف

بشرى لمواطني القاهرة| تحويل الأراضي الزراعية في هذه الأماكن لمبان

ترشيحاتنا

صفاء الهاشم تستهدف المصريين من جديد وتدعو لترحيلهم من الكويت

فتيات مصريات يرفضن استقبال سعد لمجرد في مصر بسبب التحرش.. تفاصيل

علامة في البراز تشير للإصابة بـ كورونا .. احذر منها

أخبار الرياضة.. بيراميدز يخطف محمد إبراهيم.. الزمالك يبيع فرجانى ساسي.. عودة الحضري للملاعب

القصة الكاملة للعثور على تمساح بـ ترعة الفاروقية في الغربية.. صور

فى تبادل لإطلاق النيران| مصرع عنصر إجرامى شديد الخطورة وضبط آخر بدمياط .. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد| أول صور لـ آيفون 12

بـ الدانتيل الأبيض.. درة تستعرض جمالها على إنستجرام.. شاهد

بعد طرحها أرخص سيارة في مصر.. سوزوكي تتحد مع تويوتا لإنتاج جيميني suzuki jimny .. صور