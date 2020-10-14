أبو العطا: مقترح نقل تبعية عمر أفندي للقابضة للسياحة مازال قائما دون مديونيات

كما تتضمن التسوية التزام المؤسسة والشركة القابضة وشركة عمر أفندى، باتخاذ الإجراءات اللازمة للتنازل عن الدعاوى القضائية المتداولة والمقامة من قبل كل منها والناشئة عن أو المتعلقة بأى من الاتفاقات المعنية، وذلك فى سبيل تنفيذ التسوية الودية.



وبتوقيع هذه الاتفاقية يكون قد تم إسدال الستار على النزاع القائم منذ عدة سنوات بين شركة عمر أفندى ومؤسسة التمويل الدولية، بعدما أبرمت الأولى فى 20/6/2007، عقد قرض مع المؤسسة بمبلغ 40 مليون دولار، صرفت منه الشركة 30 مليون دولار، وضمانًا لذلك تم إبرام ثلاثة عقود رهن رسمية لصالح المؤسسة على ستة عقارات مملوكة للشركة، كما قامت المؤسسة بشراء نسبة 5% من أسهم رأسمال شركة عمر أفندى.

اقرأ أيضا .. وزير قطاع الأعمال لـ رؤساء النقابات: مسودة اللائحة البشرية تهدف لزيادة مستوى الأجور الأساسية متضمنة المنح وبدل الانتقال أضاف ابو العطا، لـ"صدى البلد" أن المفاوضات مع القابضة للسياحة مستمرة، ولكن اشترطت نقل "عمر افندى " خاليا من أى مديونيات عليه، منوها إلى سعى القابضة للتشييد لإنهاء التسوية البالغة 400 مليون جنيه مع المستثمر السعودى صاحب شركة انوال، وبالفعل قدرت الشركة مبلغا معينا، وأرسلت إلى "انوال " ولكن لم نتلق أى رد منه.تابع "فى حال عدم الرد سيبقى وضع عمر أفندى كما هو عليه الآن .ووقعت شركة عمرو أفندى اتفاقية فى ديسمبر 2018 ، اتفاقية لتسوية النزاع مع مؤسسة التمويل الدولية(IFC)، بشأن المديونية المستحقة للمؤسسة وكذا حصتها فى رأسمال الشركة.وبموجب الاتفاقية تسدد الشركة القابضة للتشييد والتعمير، ضمن وزارة قطاع الأعمال العام، مبلغ التسوية لمؤسسة التمويل الدولية، كتسوية نهائية وشاملة لإجمالى المبالغ المستحقة للمؤسسة البالغ 35 مليون دولار، بضمان وزارة المالية للشركة.