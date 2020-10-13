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أخبار العالم

عودة صلاة الجمعة إلى مساجد مملكة المغرب.. الجمعة

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 09:56 م
عودة صلاة الجمعة
عودة صلاة الجمعة إلى مساجد المملكة
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شيماء مصطفى
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب، عودة إقامة صلاة الجمعة في مساجد المملكة ابتداء من الجمعة المقبل.

ووفقًا لصحيفة "هسبريس" المغربية، قالت الوزارة، إنه تقرر زيادة عدد المساجد المفتوحة إلى 10000 مسجد، وأن تقام صلاة الجمعة فيها، بالإضافة إلى الصلوات الخمس، وذلك ابتداء من صلاة يوم الجمعة الموافق 16 أكتوبر.

وأكدت الوزارة، في بيان، أنها ستقوم بما يلزم لإنجاح هذه العملية ومتابعتها بتنسيق مع السلطات المختصة، مشيرة إلى أنها ستراعى نفس الإجراءات الاحترازية الصحية المرعية في المساجد التي سبق فتحها للصلوات الخمس.

وكانت وزارة الصحة المغربية، أعلنت اليوم الثلاثاء، تسجيل 49 حالة وفاة و3185 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة المغربية في بيان، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في المغرب ارتفع إلى 156,946 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 2685 حالة وفاة.

وأشارت الصحة المغربية إلى تسجيل 1964 حالة شفاء إضافية من المرض، ليرتفع عدد المتعافين إلى 131,462 شخصًا.

وبحسب بيانات الصحة المغربية، بلغ إجمالي عدد فحوصات كورونا التي أجرتها الوزارة منذ بدء الجائحة في مارس الماضي 2,765,065 فحصًا.

وأهابت الصحة المغربية بالمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط بالتدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية للحد من انتشار المرض.
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