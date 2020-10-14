أهمها مشروع الربط الكهربائي .. جمال بيومي يكشف تفاصيل اجتماع مصر والأردن والعراق

قدم السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق تحليلًا للاجتماع الذي تم صباح اليوم بين وزراء خارجية الدول الثلاثة " مصر والأردن والعراق "، أنه قد سبق اتفاق بينهم لإنشاء مجلس التعاون العربي، والذي تم في أواخر الثمانينات .





وأكد " بيومي " في مداخلة هاتفية على قناة " ten " ، أنه الآن يعملون على استعادة هذا الاتفاق بين الثلاث الدول ، لأن هذه دول مفصلية ومحورية لجامعة الدول العربية ، وأيضًا من أجل تحقيق الأمن والسلام في الشرق الأوسط .





وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق ، أن الدول الثلاثة تربطهم اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبري ، بالإضافة إلى وجود اتفاقية المشاركية الأوربية التي تربط بين مصر والأردن وتونس والمغرب ، وكل هذه الاتفاقيات الفرعية تُعمق العلاقات بين مجموعة من الدول العربية بأوسع مما هي عليه في المسار العربي .





تابع " بيومي " ، أن وزير خارجية الأردن حرص في الاجتماع الذي تم مع وزير الخارجية المصري اليوم ، على أن الأردن سوف تساند مصر في مسألة التهديدات و نقص المياه أو أي ما يُهدد حصة مصر المشروعة في مياه النيل ، وأيضًا الاهتمام بمختلف القضايا كأنها مصدر من مصادر الحياة .



