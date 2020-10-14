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توك شو

أهمها مشروع الربط الكهربائي .. جمال بيومي يكشف تفاصيل اجتماع مصر والأردن والعراق

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 06:29 ص
اجتماع مصر والأردن
اجتماع مصر والأردن والعراق
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قسم التوك شو
قدم السفير  جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق تحليلًا للاجتماع الذي تم صباح اليوم بين وزراء خارجية الدول الثلاثة " مصر والأردن والعراق "، أنه قد سبق اتفاق بينهم لإنشاء مجلس التعاون العربي، والذي تم في أواخر الثمانينات .

وأكد " بيومي " في مداخلة هاتفية على قناة " ten " ، أنه الآن يعملون على استعادة هذا الاتفاق بين الثلاث الدول ، لأن هذه دول مفصلية ومحورية لجامعة الدول العربية ، وأيضًا من أجل تحقيق الأمن والسلام في الشرق الأوسط .

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق ، أن الدول الثلاثة تربطهم اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبري ، بالإضافة إلى وجود اتفاقية المشاركية الأوربية التي تربط بين مصر والأردن وتونس والمغرب ، وكل هذه الاتفاقيات الفرعية تُعمق العلاقات بين مجموعة من الدول العربية بأوسع مما هي عليه في المسار العربي .

تابع " بيومي " ، أن وزير خارجية الأردن حرص في الاجتماع الذي تم مع وزير الخارجية المصري اليوم ، على أن الأردن سوف تساند مصر في مسألة التهديدات و نقص المياه أو أي ما يُهدد حصة مصر المشروعة في مياه النيل ، وأيضًا الاهتمام بمختلف القضايا كأنها مصدر من مصادر الحياة .

وأنهى  مساعد وزير الخارجية الأسبق حديثه بأهم الموضوعات التي تربط بين الدول العربية من بغداد في أقصى الشرق إلى الدار البيضاء بالمغرب في أقصى الغرب ، وهو " مشروع الربط الكهربائي " ، الذي يعمل على توصيل الكهرباء بين هذه الدول مع توفير الكهرباء 6 ساعات يوميًا دون إضافة أي مصادر لتوليد الطاقة، وذلك من خلال استخدام رسالة التوقيت بين الدول .
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