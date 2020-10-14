بعد تصريحات الرئيس السيسي.. نواب: استقرار وسلام ليبيا هدف مصر.. وآخرون: مصر قادرة على نشر السلام في الوطن العربي

يحيى الكدواني: مصر لن تتخلى عن ليبيا والسلام هدفنا السامي

عبد الفتاح محمد: مصر قادرة على نشر السلام في الوطن العربي

حسني حافظ: مصر تسعى لإعادة ليبيا لوضعها الصحيح









استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، الثلاثاء، أيمن الصفدي، وزير الخارجية وشئون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية.









وشهد اللقاء كذلك استعراض آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبصفة خاصة عملية السلام في الشرق الأوسط، حيث تم تأكيد أهمية تكثيف الجهود الدولية لتسوية الأزمة الفلسطينية استنادًا لقرارات الشرعية الدولية، بهدف حلحلة عملية السلام واستئناف المفاوضات.









كما تم التطرق إلى التطورات المتعلقة بالوضع في ليبيا، حيث أكد الرئيس أن الهدف الأساسي هو تثبيت الموقف الحالي على أرض الواقع وفق الخطوط المعلنة، سعيًا إلى التوصل إلى حل جذري وشامل لاستعادة الاستقرار والأمن في ليبيا من خلال المسار السياسي ونتائج مخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة، وصولًا إلى الاستحقاق الانتخابي، مشددًا على أن التنسيق المشترك وقوة الارادة ووحدة المواقف العربية من شأنها فرض محددات وخطوط الأمن القومي العربي.









وأكد عدد من أعضاء مجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أهمية نشر السلام والاستقرار في مختلف دول الوطن العربي، مشيرين إلى دور مصر الكبير في الأزمة الليبية منذ اندلاعها.











وقال النائب يحيى الكدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن مصر أبرزت رأيها وتوجهها بشأن القضية الليبية منذ اللحظة الأولى، مشيرا إلى أن تحقيق السلام في المنطقة هدف مصر السامي الذي تسعى إليه منذ اشتعال الأزمة.











وأكد "الكدواني"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، ضرورة التوصل لحل جذري من أجل الوصول لاستقرار دولة ليبيا الشقيقة، لافتا إلى أن مصر لن تتهاون في الدفاع عن حدودها مهما كلفها ذلك.











وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أن هناك جهات لا تريد الاستقرار لدول الشرق الأوسط، قائلا: "في دول بتدعم الميليشيات المسلحة في ليبيا وقطر وتركيا، ودول لسا عايزة الحرب وعايزة الدول العربية تقع، ومصر غيرت نظرة العالم كله بخصوص هذا الأمر، والفترة المقبلة ستشهد تحسنا كبيرا في الأوضاع الليبية".











وقال النائب عبد الفتاح محمد، عضو مجلس النواب، إن القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي بذلت مجهودا كبيرا في تحسين الأوضاع الأمنية في دولة ليبيا الشقيقة، مشيرا إلى أن مصر قادرة على نشر السلام بالوطن العربي.











وأوضح "محمد"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن عودة الاستقرار والأمن لليبيا أمر في غاية الأهمية، وأضاف: "مصر فعلت الكثير من أجل استقرار الوضع في لعبة وبهدف تأمين حدودنا التي تمثل خطا أحمر لقيادتنا السياسية".









وأكد عضو مجلس النواب، أن مصر هي القلب النابض للوطن العربي ولأفريقيا، واستقرارها جزء لا يتجزأ من استقرار الوطن العربي بأكمله، لافتا إلى ضرورة الوقوف بجانب جميع أشقائنا العرب والأفارقة.











فيما أشاد النائب حسني حافظ، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس السيسي بشأن إيجاد حل جذري وشامل لاستعادة الاستقرار والأمن في ليبيا من خلال المسار السياسي، وتكثيف الجهود الدولية لتسوية الأزمة الفلسطينية، قائلا: "مصر دائما تسعى لحل مشاكل الدول العربية لأنه دورها المنشود عبر التاريخ".









وأوضح "حافظ"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن مصر خط الدفاع الأول للدول العربية، وهي التي تنقل الصورة بشكل صحيح للعالم، مشيرا إلى ضرورة نشر السلام وعدم الانجرار وراء من يدعو للتخريب.











وتابع: "السلام والاستقرار لازم ينتشر، فكرة الحروب لازم تقل، إحنا المهم عندنا إن الوطن العربي يتقدم، والحرب دايما بتجيب الخراب".