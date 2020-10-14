مستشار الرئيس للصحة النفسية: نصر أكتوبر أعطى للمصريين أملاً في تحقيق الإنجازات.. فيديو

قال الدكتور أحمد عكاشة، مستشار الرئيس للصحة النفسية والتوافق المجتمعي، إنه بعد نكسة 76 حدثت للشعب المصري نظرة تشاؤمية، ولكن نصر أكتوبر المجيد 1973؛ أعطي أملاً للمصريين أننا من الممكن أن نحقق نجاحًا ومصيرًا باهرًا لهذا البلد.





وأضاف «عكاشة» خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "المواجهة" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن حرب أكتوبر أعطت نظرة تفاؤلية للحياة لدى المصريين، متابعًا "التفاؤل هو الحياة..والتشاؤم هو الموت".





وتابع مستشار الرئيس للصحة النفسية والتوافق المجتمعي، أن أي شخص يظل مُتشائمًا طيلة الوقت فهو حتمًا ينتظر القبر، وعلى عكس النقض أن من يتفاءل كثيرًا فهو ينتظر المستقبل.





وأوضح الدكتور أحمد عكاشة، أن حرب 6 أكتوبر غيّرت فى شخصية المواطن المصري، ووجدت لديه الإيجابيات أكثر من السلبيات، مضيفًا أن هذه نقطة مهمة جدًا فى تغيير الشباب المصري المُتواجد حاليًا.





وأشار إلى أن هناك أشياء تتولد معنا وهناك أشياء أخري يتم اكتسابها عن طريق البيئة وهذا فى الأخلاق، منوهًا أن الأشخاص يحملون أمزجة مختلفة ومن تلك الأمزجة هي، مزاج قلق خائف، خائفًا على أطفاله ومنزله وعمله، والمزاج الآخر هو العصبي بمعني أنه قابل للإثارة بأي طريقة.