نيابة «الثراء الحرام» السودانية تفرج عن زوجة البشير

أفرجت السلطات في السودان عن وداد بابكر زوجة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، وفقًا لصحيفة "السوداني".





وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر تأكيدها إفراج نيابة "الثراء الحرام والمشبوه" في السودان، عن زوجة الرئيس المعزول عمر البشير.





وقالت الصحيفة، إن وداد با بكر تواجه اتهامات بالفساد المالي المتعلق بمُخالفات وتجاوزات في منظمة سند الخيرية المملوكة لها، وامتلاك أراضٍ سكنية وعقارات وحسابات بنكية.





وكانت هيئة الدفاع طالبت بالإفراج عن زوجة عمر البشير أكثر من مرة، لتلقي العلاج؛ بعد تدهور حالتها الصحية.





وفي وقت سابق، كشفت تقارير إعلامية عن إصابة بابكر بالفشل الكلوي والضغط ومرض السكري، ووجود توصية من الأطباء بضرورة تلقيها العلاج بالخارج؛ لمعاناتها من هذه الأمراض.



