رئيس نادي البنك الأهلي: وضعنا تجربة المقاولون أمامنا من أجل الصعود للممتاز.. فيديو

أكد أشرف نصار، رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي، أنه لا يتحدث مع اللاعبين من الناحية الفنية مطلقا على مدار الموسم الحالي .





وقال أشرف خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "لم اتحدث مع اللاعبين من الناحية الفنية اتحدث فقط في الناحية الادارية فقط، قسّمنا المهمة".





وأكمل: "وضعنا استراتجية وحلم الصعود للممتاز، الحلم لم يأتي بين يوم وليلة ونجحنا في التغلب على كل الصعوبات، ووضعنا تجربة المقاولون العرب امامنا وفعلنا مثلما فعلوا".





وأتم: "لم يفرق معانا المجموعة لأن حلمنا من البداية كان الصعود فقط، الدرجة الثانية مختلفة ولها معايير خاصة".



