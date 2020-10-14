رئيس نادي البنك الأهلي: وضعنا تجربة المقاولون أمامنا من أجل الصعود للممتاز.. فيديو

أكد أشرف نصار، رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي، أنه لا يتحدث مع اللاعبين من الناحية الفنية مطلقا على مدار الموسم الحالي .
وقال أشرف خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "لم اتحدث مع اللاعبين من الناحية الفنية اتحدث فقط في الناحية الادارية فقط، قسّمنا المهمة".
وأكمل: "وضعنا استراتجية وحلم الصعود للممتاز، الحلم لم يأتي بين يوم وليلة ونجحنا في التغلب على كل الصعوبات، ووضعنا تجربة المقاولون العرب امامنا وفعلنا مثلما فعلوا".
وأتم: "لم يفرق معانا المجموعة لأن حلمنا من البداية كان الصعود فقط، الدرجة الثانية مختلفة ولها معايير خاصة".
فى اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي ما نشر في بعض المواقع الالكترونية بشأن الاستغناء عن عيد مرازيق المدير الفني للفريق الذي كان يعمل باجتهاد طوال فترة تواجده، مؤكدا انه لم يتم اختيار اي مدير فني جديد للفريق ولا صحة للاسماء التي تتردد حاليا على بعض المواقع.
وتأهل فريق البنك الأهلي لمنافسات الدورى الممتاز موسم 2020-2021 بعد التعادل مع فريق بترول أسيوط بهدف لكل منهما في المباراة التى اقيمت ضمن منافسات الجولة الـ 22 والأخيرة من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة الصعيد.
ونجح فريق البنك الأهلي في الصعود بعدما خاض 22 مباراة وحقق الفوز في 12 مباراة وخسر مواجهتين وتعادل في 8 مواجهات وسجل لاعبوه 29 هدفا واستقبل 12 هدفا كأقوي خط هجوم بالمجموعة .
ويتولى اللواء اشرف نصار منصب رئيس مجلس الإدارة ويتولى عيد مرازيق منصب المدير الفني للفريق الأول ونجح في قيادة الفريق للصعود من القسم الثالث الي الثاني ثم الي الممتاز .
ولعب فريق البنك الأهلي الذي يقع في منطقة الجيزة بمجموعة الصعيد لأنه اقرب نادي الي خط الصعيد وفق التوزيع الجغرافي للأندية .