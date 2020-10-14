بإطلالة ناعمة.. نسليهان أتاغول تبرز رقة ملامحها في صورة
الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 01:57 ص
نسليهان أتاغول
شاركت الفنانة التركية الشهيرة نسليهان أتاغول متابعيها بصورة مبتكرة عبر حسابها على انستجرام، وظهرت بإطلالة طبيعية وغير مُتكلفة، وهو ما دفع مُتابعيها للتعبير عن مدى حبهم لها.
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وظهرت نسليهان أتاغول وهي ترتدي "توب" باللون الرمادي بأكمام طويلة وواسع اوفر سايز، وهو ما تناسب مع ون بشرتها.
وتركت نسليهان أتاغول شعرها منسدلا بطريقة ناعمة وانسيابية، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها. ولم تتكلف نسليهان أتاغول
في ارتداء الاكسسوارات او وضع المكياج؛ حيث اكتفت باظهور بملامحها الطبيعية والبسيطة.
وإليكم الفيديو الذي يبرز تفاصيل إطلالتها..