بطلة حب أعمى.. معلومات لا تعرفها عن التركية نسليهان اتاغول في عيد ميلادها

تحتفل اليوم الفنانة نسليهان اتاغول بطلة مسلسل حب أعمى بعيد ميلادها اليوم، فهي من مواليد 20 أغسطس 1992 وقد أكملت اليوم عامها ال27 .



وكانت نسليهان حققت شهرة كبيرة في تركيا والدول العربية من خلال المسلسلات التي شاركت في بطولتها ولكن يمثل مسلسل حب أعمى نقطة تحول في مشوارها الفني.



وتزوجت نسليهان اتاغول من الممثل قادير اوغلو عام 2016 ويعدان من أشهر الثنائيات في تركيا.



وتستعد نسليهان اتاغول للعودة إلى الدراما من خلال مسلسل ابنة السفير وتتعاون به مع النجم أنجين اكيوريك.