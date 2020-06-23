كاش مايوه وقبعة.. ديميت اوزديمير بإطلالة ناعمة في البحر

نشرت الممثلة التركية ديميت اوزديمير صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهرت ديميت اوزديمير بإطلالة ساحرة وجذابة في البحر، وهو ما دفع متابعيها إلى إبداء إعجابهم.
وارتدت ديميت اوزديمير كاش مايوة طويل باللون الأبيض بأكمام طويلة مصنوع من الحرير الناعم، وقبعة باللون الأبيض على رأسها، لتبرز من رقة وجمال إطلالتها.
وتركت ديميت اوزديمير شعرها منسدلا بطريقة انسيابية ناعمة للغاية على ظهرها، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها.
ولم تتكلف ديميت اوزديمير في وضع المكياج او إرتداء الاكسسورات؛ حيث ارتدت قرطين ناعمين باللون الذهبي، لتكتمل بذلك إطلالتها.
وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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