AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

كاش مايوه وقبعة.. ديميت اوزديمير بإطلالة ناعمة في البحر

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 11:04 م
ديميت اوزديمير
ديميت اوزديمير
Advertisements
آية التيجي
نشرت الممثلة التركية ديميت اوزديمير صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهرت ديميت اوزديمير بإطلالة ساحرة وجذابة في البحر، وهو ما دفع متابعيها إلى إبداء إعجابهم.  

وارتدت ديميت اوزديمير كاش مايوة طويل باللون الأبيض بأكمام طويلة مصنوع من الحرير الناعم، وقبعة باللون الأبيض على رأسها، لتبرز من رقة وجمال إطلالتها.  

وتركت ديميت اوزديمير شعرها منسدلا بطريقة انسيابية ناعمة للغاية على ظهرها، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها. 

ولم تتكلف ديميت اوزديمير في وضع المكياج او إرتداء الاكسسورات؛ حيث ارتدت قرطين ناعمين باللون الذهبي، لتكتمل بذلك إطلالتها

وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها.. 
View this post on Instagram

🔱

A post shared by Demet Özdemir (@1demetozdemir) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالسيلفي.. ديميت اوزديمير تبرز انوثتها داخل سيارتها

بالأبيض.. ديميت اوزديمير تخطف الأنظار بإطلالة ناعمة جديدة

بإطلالة رياضية.. ديميت اوزديمير تبرز رشاقتها في أحدث ظهور

بصورة سيلفي.. ديميت اوزديمير بمكياج ناعم على إنستجرام

بإطلالة ناعمة.. ديميت أوزديمير تشارك متابعيها صورة جديدة لها

على «أرجوحة».. ديميت أوزديمير تشارك متابعيها بصورة من داخل منزلها

ترشيحاتنا

هالة زايد من الفيوم تطالب المواطنين بالإقبال على حملة 100 مليون صحة

شاهد .. ماذا قال أقدم سجين في السعودية قبيل تنفيذ حكم القصاص فيه؟

قصف جوي وصاروخي إسرائيلي ضد سوريا بعد وصول شحنة أسلحة من إيران

كملوا الزفة في النيابة.. محافظ البحر الأحمر يعلق على حادث حفل الزفاف بالغردقة

هات المصلية بتاعتك .. وزير الأوقاف يكشف عن استعدادات فتح المساجد وموعدها

وزير الري السوداني: آثار سد النهضة الإيجابية قد تتحول إلى مخاطر..وهذا خلافنا مع إثيوبيا

AdvertisementS

عاجل.. ليبيا.. سماع دوي انفجارات في محيط سرت بعد تحليق طيران حربي

بعد تصديق السيسي..رسوم جديدة على 10 خدمات بقانون رسم التنمية..السجائر وعقود اللاعبين أبرزها

هيكون فى وقفة.. مجلس الوزراء: الإغلاق الفوري عقوبة عدم الالتزام بنسبة الـ 25 %.. فيديو

تتواصل مع مجلس الأمن للتعطيل.. أحمد موسى: أحدى الدول الافريقية « بتلعب » في ملف سد أثيوبيا

مرتضى منصور يعلن موقف الزمالك من بطولة الدوري

موقف الموظفين بعد قرار عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجي.. الحكومة توضح.. فيديو

الحكومة تكشف العقوبة المنتظرة لـ مخالفي القرارات الاحترازية

هالة زايد من الفيوم تطالب المواطنين بالإقبال على حملة 100 مليون صحة

حالة وحيدة تجبر الحكومة على العودة لتشديد الإجراءات.. تعرف عليها

بعد حديثه عن أسباب ارتفاع إصابات كورونا.. الأطباء تطالب رئيس الوزراء بالاعتذار

قرارات رادعة للمتقاعسين.. رئيس الوزراء: عدم انتظام بعض الأطقم الطبية سبب تفاقم الإصابة بكورونا.. فيديو

دراسة جديدة: الشمس تقتل فيروس كورونا في دقائق.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها الصحة الجنسية .. 5 فوائد غير متوقعة للشوفان على الرجال

للرجال .. تناول هذا النوع من البذور وشاهد النتيجة على صحة العظام

بماكياج ناعم.. ماجى بو غصن تتألق بإطلالة جريئة .. شاهد