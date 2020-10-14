نبيل الحلفاوي يوجه رسالة لـ بعثة الزمالك بعد وصولها المغرب

علّق الفنان نبيل الحلفاوي على وصول بعثة نادي الزمالك إلى المغرب الشقيق؛ استعدادًا لمواجهة فريق الرجاء، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.





وكتب نبيل الحلفاوي عبر حسابه على تويتر "‏حمد لله على السلامة.. وترجعولنا مع الأهلي بنتيجة مريحة إن شاء الله".





ويجري لاعبو فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مسحة كورونا بعد تناولهم طعام الإفطار اليوم في فندق إقامتهم بالمغرب.





كانت بعثة الزمالك قد وصلت المغرب مساء امس استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقررة إقامتها الأحد المقبل.





ويرأس البعثة إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، والقائم بأعمال أمين الصندوق، ويتواجد كل من اللواء علاء مقلد وحمادة أنور عضوا مجلس الإدارة، إلى جانب أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بالنادي.‏





وكان فى استقبال البعثة، عمر شعيب، القنصل المصري، وأعضاء السفارة المصرية.





وسبق أن أعلن الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، عن قائمة اللاعبين المسافرين للمغرب، وضم كل المقيدين بالقائمة، فيما عدا محمود عبدالعزيز “زيزو” الذي يخضع لمرحلة التأهيل.





وتضم القائمة كلاً من محمد أبو جبل – محمود عبد الرحيم جنش – محمد عواد – محمد صبحي في حراسة المرمى.





خط الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود حمدي “الونش” – أحمد عيد – حازم إمام – محمد عبد السلام – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة.





خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد حسن – يوسف إبراهيم “أوباما” – كريم بامبو – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – أحمد سيد “زيزو” – محمد عنتر – إسلام جابر – مصطفى فتحي – أشرف بن شرقي – محمد أوناجم.





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