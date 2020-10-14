AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نبيل الحلفاوي يوجه رسالة لـ بعثة الزمالك بعد وصولها المغرب

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 02:03 ص
نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي
Advertisements
مصطفى كرم
علّق الفنان نبيل الحلفاوي على وصول بعثة نادي الزمالك إلى المغرب الشقيق؛ استعدادًا لمواجهة فريق الرجاء، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكتب نبيل الحلفاوي عبر حسابه على تويتر "‏حمد لله على السلامة.. وترجعولنا مع الأهلي بنتيجة مريحة إن شاء الله". 

ويجري لاعبو فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مسحة كورونا بعد تناولهم طعام الإفطار اليوم  في فندق إقامتهم بالمغرب.

كانت بعثة الزمالك قد وصلت المغرب مساء امس استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقررة إقامتها الأحد المقبل.

ويرأس البعثة إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، والقائم بأعمال أمين الصندوق، ويتواجد كل من اللواء علاء مقلد وحمادة أنور عضوا مجلس الإدارة، إلى جانب أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بالنادي.‏

وكان فى استقبال البعثة، عمر شعيب، القنصل المصري، وأعضاء السفارة المصرية.

وسبق أن أعلن الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، عن قائمة اللاعبين المسافرين للمغرب، وضم كل المقيدين بالقائمة، فيما عدا محمود عبدالعزيز “زيزو” الذي يخضع لمرحلة التأهيل.

وتضم القائمة كلاً من محمد أبو جبل – محمود عبد الرحيم جنش – محمد عواد – محمد صبحي في حراسة المرمى.

خط الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود حمدي “الونش” – أحمد عيد – حازم إمام – محمد عبد السلام – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد حسن – يوسف إبراهيم “أوباما” – كريم بامبو – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – أحمد سيد “زيزو” – محمد عنتر – إسلام جابر – مصطفى فتحي – أشرف بن شرقي – محمد أوناجم.

اقرأ أيضاً:

وفي الهجوم: مصطفى محمد – عمر السعيد – كابونجو كاسونجو في خط الهجوم.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لتأمين الوصافة .. طارق يحيى يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة طنطا فى الدوري

بعثة الزمالك تغادر القاهرة إلى المغرب

ساسي على رأس قائمة الزمالك لمواجهة الرجاء بـ دوري أبطال إفريقيا

طائرة بعثة الزمالك تغادر مطار القاهرة في طريقها إلى المغرب.. صور

وصول بعثة الزمالك إلى المغرب استعدادا لمواجهة الرجاء

لاعبو الزمالك يجرون مسحة كورونا فى المغرب غدا

ترشيحاتنا

خاص| مجدي عبد الغني يرد على مسئولي الأهلي بعد استبعاده من قناة تن

ربيع ياسين: أسامة فيصل زايد 3 كيلو واللجنة الخماسية «ماساعدتنيش»

وليد أزارو يثير التكهنات حول رحيله عن الأهلي بـ صورة.. شاهد

تستحقيها بجدارة.. إنجي علي توجه رسالة لـ منى زكي بعد فوزها بجائزة فاتن حمامة للتميز

ننشر أسماء 54 عضوًا من المعينين فى مجلس الشيوخ

وزير قطاع الأعمال: نادي المحلة سيكون أول نادٍ ملك لمشجعيه في مصر.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدير مدرسة يمنع الكمامات.. والأهالي يطالبون بالدراسة من المنازل في بريطانيا

وفاة أول حالة أصيبت بفيروس كورونا مرتين.. ومفاجأة عند فحص الجثة

لأطفالك.. طريقة عمل كب كيك المانجو