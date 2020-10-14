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فن

نشرة كورونا الفنية| إصابة المخرج محمد سامي.. وتطورات الحالة الصحية لـ محمود الليثي

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 04:58 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
نشر "صدى البلد"، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالحالة الصحية للفنانين ومواجهتهم لـ فيروس كورونا في الساعات الماضية، نستعرض  أبرزها عبر التقرير التالي:

المخرج محمد سامى 
كشف برنامج et بالعربي عن إصابة المخرج محمد سامي بفيروس كورونا.

وأكد البرنامج أن محمد سامي شعر ببعض الإرهاق؛ فأجرى تحليلا، وجاءت النتيجة إيجابية، أما بالنسبة لـ مى عمر زوجته فبعد التحليل جاءت نتيجتها سلبية.

وأخرج محمد سامي مؤخرا، مسلسل البرنس في سباق الدراما الرمضانية ببطولة مع عدد من نجوم الفن. 

الفنان محمود الليثى 
أكد الفنان محمود الليثي إصابته بفيروس كورونا منذ أكثر من 10 أيام، وأن حالته الصحية مستقرة الآن ، وطلب من جمهوره الدعاء لزوجته ووالدته.

وكتب محمود الليثي عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: "عندي كورونا بقالي اكتر من عشر ايام و حالتي مستقره الحمد لله بس طالب من كل حد يشوف البوست يدعي لامي وزوجتي لان حالتهم غير مستقره و محتاجين دعاء و اسف لو حد اتصل و مردتش".

وكانت احدث أعمال محمود الليثي في السينما فيلم "أنت حبيبى وبس" بطولة بوسي، محمد ثروت، إيمان السيد، أحمد حلاوة، صافيناز، نرمين ماهر ومن تأليف سيد السبكي، وإخراج أحمد البدرى.

المطرب هيثم نبيل 
كشف المطرب هيثم نبيل عن إصابة والده وزوجته بفيروس كورونا عقب اصابته مباشرة و كتب عبر حسابه بموقع "فيس بوك": "والدى وزوجتي إيجابي كورونا، زيي، للأسف تجربة قاسية لنا نسأل الله أن يخرجنا منها على خير"

وأعلن المطرب هيثم نبيل عن إصابته بفيروس كورونا  امس من خلال منشور له بحسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". 

وكتب هيثم نبيل: "قدر الله وماشاء فعل..أصبت بكورونا دعواتكم بأنها متكونش جت لحد عن طريقي .. ياريت لو حد اختلط بيا اخر كام يوم ياخد باله الحمدلله". 

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