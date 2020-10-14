إبراهيم حسن ينتقد تعاقد الأهلي مع بيتسو موسيماني: هناك ضغوط إعلامية لإظهاره كـ مدرب معجزة

انتقد إبراهيم حسن، نجم الأهلي والزمالك السابق ، تعاقد القلعة الحمراء ، مع المدرب جنوب أفريقي ، بتسو موسيماني ، مدرب صن داونز السابق.





وقال إبراهيم حسن ، في تصريحات لبرنامج "اللعيب" على قناة "MBC مصر": "الأهلي هو من صنع مانويل جوزيه، فهو قبل وبعد الأهلي لم يفعل شيئا، وفايلر نفس الأمر، لم يكن له تاريخ، فالأهلي يستطيع الفوز بالدوري مع أي مدرب".





وتابع قائلًا "ما الأزمة في رحيل فايلر، لا توجد أي مشكلة، هو الخاسر بكل تأكيد، كان يحصل على مقابل مادي كبير في الأهلي بجانب البطولات، هل سيعود لنادٍ مصري آخر من أجل الأموال؟، في النهاية هو الخاسر".





وأضاف "جنوب أفريقيا بلد محترم والأفارقة بشكل عام أشخاص محترمون، لكن مصر لم تخلُ من المدربين لكي نأتي بمدرب من غرب أو شرق أو جنوب أفريقيا، يمكن أن نأتي بمدربين من شمال أفريقيا لا مشكلة".





واستمر في حديثه "إعلام الأهلي قوي وكبير، وهناك ضغوط إعلامية تنشر ما يفيد بأن موسيماني مدرب معجزة".





وشدد على ان "موسيماني لم يفعل شيئًا مع الأهلي، يقولون إن موسيماني سبق ولعب في أفريقيا ويمتلك تلك الخبرات، هل سيدرب الأهلي في أفريقيا فقط؟".





وأكد "ليس الأهلي من يأتي بمدرب من جنوب أفريقيا، المدرب الأفريقي طريقته مختلفة وهو يجيد التعامل مع الأفارقة، لكن الأمر سيختلف في مصر، مدربو شمال أفريقيا يعلمون طريقتنا".





وفي سياق آخر، كتب آل الشيخ عبر حسابه على "فيسبوك": "بإذن الله الأهلي يفرحنا جميعا ونفوز بإفريقيا، ومكافأة مالية للثنائي الأهلاوي، نفس مكافأة لاعبي الأهلي.. الأهلي دايما بيفرحنا".





جاء ذلك؛ بعد أن نشر أحمد الميرغني، لاعب نادي الزمالك السابق، صورة من قرار اتخذه في شركته الخاصة، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، قبل مواجهتي الأهلي والوداد، والزمالك والرجاء المغربي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





ونص القرار على أنه في حال تتويج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا، سيتم خصم نصف شهر من جميع العاملين "الأهلاوية" بشركته، مشيرا إلى أنه في حال تتويج الزمالك باللقب الأفريقي؛ سيتم صرف مكافآت لجميع العاملين بالشركة باستثناء "الأهلاوية".



