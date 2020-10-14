AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أمير مرتضى يكشف موقف ساسي وأحداد وعلاء ومكان مباراة العودة أمام الرجاء

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 02:46 م
أمير مرتضى منصور
أمير مرتضى منصور
Advertisements
منتصر الرفاعي
كشف أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، العديد من الأمور الخاصة بمواجهة الرجاء المغربي بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال أمير مرتضى، في تصريحات له، إن حميد أحداد لاعب الفريق المعار لصفوف الرجاء يوجد بند في عقده يمنعه من المشاركة، مشيرا إلى أن مسئولي الرجاء حاولوا بطريقه ودية لخوض اللقاء لكننا رفضنا وتمسكنا بالعقد وبالتعويض في حالة المشاركة. 

وتابع: "بالنسبة لفرجاني ساسي لاعب الفريق فهناك جانب طبي وآخر فني يحسم مشاركته في اللقاء". 

وأضاف: "اللاعب بلغ طبيب الفريق إصابته بفيروس كورونا وقمنا بمراسلة الاتحاد التونسي للإطلاع على التقرير الطبي، لكن لم يصل التقرير وننتظر لحسم الجزء الطبي أولا ، بعدها سيكون الجزء الفني خاص بالبرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني سواء بالاعتماد عليه في المباراة أو لا". 

وتابع: "أما عن محمود علاء مدافع الفريق فقد أثبتت الأشعة التي خضع لها سلامته ويخضع لبرنامج تأهيلي وسيتم تجربته في المران لحسم مصير مشاركته في المباراة. 

وعن مواجهة الرجاء الأحد القادم ، أكد المشرف على الكرة أن الفريق يسعى لتحقيق المكسب ، مشددا على احترامه لفريق الرجاء الذي يخوض المباراة على ملعبه. 

وأضاف : "غياب الجمهور سواء في مباراة الذهاب أو العودة أمر في غير صالح الفريق ولكن الزمالك يلعب تحت أي ظروف".

وتابع :"وجود نجوم كبار مع الفريق مثل شيكابالا و عبدالشافي يمثل تحفيز كبير للاعبين في المباراة خاصة و أن الجميع على قلب رجل واحد في الفريق". 

واستطرد أمير مرتضى قائلا : "علاقتنا جيدة بالوداد لذلك رحبنا باستضافتهم لنا فى التدريب بالمغرب". 

وعن مباراة العودة أكد أمير مرتضى أن الزمالك خاطب اتحاد الكرة لإقامة المباراة على استاد القاهرة ليرسلوا للاتحاد الإفريقي وننتظر الرد".
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمير مرتضى يعلن موعد مباراتي الزمالك والرجاء المغربى فى دوري أبطال أفريقيا

لا نعلم شيئا عن تأجيل لقاء الرجاء.. أمير مرتضي يهنئ الزمالك بالفوز على طلائع الجيش

محمود علاء ينشر صورة له من مباراة طلائع الجيش

أمير مرتضى يكشف عقوبة بن شرقي ويحسم موقف الزمالك من صفقة أري بابل

والد أمين عمر: ساسي لم يعتد على نجلي بالضرب.. وهذا سبب الطرد

هيثم عرابي: تحريض مرتضي منصور سبب تعدي فرجاني ساسي علي أمين عمر

ترشيحاتنا

أصغر سيارة ياباني زيرو فى مصر.. تبدأ من 125 ألف جنيه

أسماء أعمالي بدأت أخاف منها.. محمد رمضان يعلق على ضبط مخدرات باسمه

أمير مرتضى يكشف موقف ساسي وأحداد وعلاء ومكان مباراة العودة أمام الرجاء

اليوم.. أولى جلسات محاكمة أحمد بسام زكي بتهمة هتك عرض 3 فتيات

محمد رياض يكشف لـ «صدى البلد» سبب تأجيل موعد جنازة محمود ياسين

تعرف على نية الدولة بخصوص قانون التصالح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد صلاح يلعب سوبر ماريو.. جيل التسعينات بين الأتاري والبلايستيشن

بالدولار .. تعرف على سعر جاكيت درة في أحدث ظهور لها

نيسان تكشف عن Rogue موديل 2021..أعنف سيارتها..صور