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فن

هرم من أهرامات الفن.. بكلمات مؤثرة هاني رمزي ينعى محمود ياسين

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 05:52 م
هاني رمزي
هاني رمزي
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مصطفى كرم
نعى الفنان هاني رمزي  وفاة الفنان الراحل محمود ياسين الذي غيبه الموت صباح اليوم عن عمر يناهز الـ79 عاما بعد صراع طويل مع المرض. 

ونشر هاني رمزي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، صورة للراحل وعلق عليها قائلا "‏وداعا فتى الشاشة الأول و هرم من أهرمات الفن والثقافة في مصر والوطن العربي .مع السلامة محمود ياسين صاحب سنوات النجاح والخبرة والأعمال الخالدة .. الى رحمة الله عزائي لأسرته وكل أحبابه #محمود_ياسين #الفن #الفنانين_العرب #مصر #العالم_العربي". 


وأعلنت الفنانة رانيا ياسين ، ابنة الفنان الراحل محمود ياسين، عن موعد تشييع جثمان الفنان الكبير.

وكتبت رانيا ياسين، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام: صلاة الجنازة غدا الخميس ١٥ أكتوبر بإذن الله بساحة مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة الظهر، و العزاء على المقابر، والمكان مقابر جمعية الجيزة بطريق الفيوم.. اسالكم الدعاء و شكر الله سعيكم "انا لله وانا اليه راجعون".

وغيب الموت صباح اليوم الفنان الكبير محمود ياسين بعد رحلة عطاء ممتدة قدم خلالها عشرات الادوار الخالدة، سواء فى السينما او التلفزيون والمسرح.


شارك محمود ياسين فى عدد كبير من الاعمال التاريخية والدينية لتمكنه من اللغة العربية، ولتميزه بصوت رخيم وأداء راق تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية.

محمود ياسين متزوج من الفنانة الممثلة المصرية شهيرة، وأنجبا الممثل عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الممثل محمد رياض.

فى رصيد محمود ياسين أكثر من 150 فيلما حصد خلالها لقب "فتى الشاشة الأول" حيث كان مم بين أبرز نجوم جيله وسامه.

وعمل محمود ياسين مع عدد كبير من نجوم الفن، وتتلمذ على يديه عشرات الفنانين، وهو من بين اكثر الفنانين التى لاحقتهم شائعات الموت خلال السنوات الماضية.
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