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برلمان

فرج عامر: المشاركة الإيجابية في الانتخابات البرلمانية تضمن مستقبلا أفضل لمصر

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 06:03 م
فرج عامر
فرج عامر
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فريدة محمد

وجه النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، رسالة جديدة للمواطنين لحثهم على المشاركة والتوافد على اللجان الانتخابية للادلاء بأصواتهم الانتخابية في مجلس النواب سواء بالخارج خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة 21 و22 و23 أكتوبر الحالي، وفي الداخل خلال يومي السبت والأحد 24 و25 أكتوبر، بداية من الساعه التاسعة صباحا حتى الساعة التاسعة مساء.


وأكد "عامر"، في بيان أصدره اليوم، أن الانجاز الكبير الذي سعي مجلس النواب الحالي لتحقيقه على ارض الواقع هو إصدار اكبر عدد من القوانين لخدمة المواطنين، في ظل الظروف الحرجة التي كانت تمر بها البلاد في وقت سابق.


وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مجلس النواب المقبل، سيقوم باستكمال هذه الانجازات على ارض الواقع خلال السنوات المقبلة خاصة ان هناك تحديا كبيرا للعبور بالبلاد إلى بر الأمان ، ويأتي ذلك من خلال النواب الذين سيحصلون على اكبر عدد ممكن من الأصوات أثناء الانتخابات المقبلة، للحصول علي المقاعد داخل المجلس. 


وشدد رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، على المشاركة الايجابية في الانتخابات البرلمانية، والالتزام بارتداء الكمامة أثناء ادلاء الناخبين بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية، تنفيذا للاجراءات التي اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات حفاظا على سلامة المواطنين.

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