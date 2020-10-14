منطقة خدمات ومساحات خضراء.. محافظ قنا يناقش مقترحات تطوير كورنيش النيل وإقامة آخر بمنطقة غرب

استعرض اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، عدداً من المقترحات المقدمة من خريجي كليتي الفنون الجميلة والهندسة لتطوير كورنيش النيل بمدينة قنا وإقامة كورنيش جديد غرب النيل مواز للكورنيش الحالي.

جاء ذلك بحضور المهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام المساعد للمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية.

وأشاد محافظ قنا، بكافة المقترحات المقدمة لتطوير الكورنيش الحالي و إقامة كورنيش جديد بغرب النيل.

و أضاف محافظ قنا، أن المقترحات التطوير تضمنت توفير كافة الخدمات" مطاعم - مسرح - ملاعب تنس وكرة قدم ويد وسلة - مناطق خضراء – استراحات للمترددين - أماكن إنتظار السيارات - ممشي - محلات تجارية"، موجهًا بدراسة كافة المقترحات بشكل جيد للعمل علي تنفيذها علي أرض الواقع.

وأكد الداودي، حرص المحافظة علي تطوير كافة الحدائق والمتنزهات حتي تظهر بالشكل الذي يليق بالمواطن القنائي و الزائرين لمحافظة قنا، وبما يساهم في تنشيط الحركة السياحية والتجارية وتوفير فرص عمل لأبناء قنا وتحسين المظهر الجمالي و الحضاري لمعالم المحافظة.

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