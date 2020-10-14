AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

منطقة خدمات ومساحات خضراء.. محافظ قنا يناقش مقترحات تطوير كورنيش النيل وإقامة آخر بمنطقة غرب

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 08:41 م
اللواء أشرف الداودي،
اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا
Advertisements
يوسف رجب

استعرض اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، عدداً من المقترحات المقدمة من خريجي كليتي الفنون الجميلة والهندسة لتطوير كورنيش النيل بمدينة قنا وإقامة كورنيش جديد غرب النيل مواز للكورنيش الحالي.

جاء ذلك بحضور المهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام المساعد للمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية.

وأشاد محافظ قنا، بكافة المقترحات المقدمة لتطوير الكورنيش الحالي و إقامة كورنيش جديد بغرب النيل.

و أضاف محافظ قنا، أن المقترحات التطوير تضمنت توفير كافة الخدمات" مطاعم - مسرح - ملاعب تنس وكرة قدم ويد وسلة - مناطق خضراء – استراحات للمترددين - أماكن إنتظار السيارات - ممشي - محلات تجارية"، موجهًا بدراسة كافة المقترحات بشكل جيد للعمل علي تنفيذها علي أرض الواقع.

وأكد الداودي، حرص المحافظة علي تطوير كافة الحدائق والمتنزهات حتي تظهر بالشكل الذي يليق بالمواطن القنائي و الزائرين لمحافظة قنا، وبما يساهم في تنشيط الحركة السياحية والتجارية وتوفير فرص عمل لأبناء قنا وتحسين المظهر الجمالي و الحضاري لمعالم المحافظة.

اقرأ أيضًا :
جامعة جنوب الوادي تفتح باب التقدم للحصول على مساعدات صندوق التكافل الاجتماعي

جنايات قنا تأمر بضبط وإحضار ضابط متهم فى قضية تعذيب عامل بقفط حتى الموت

منطقة خدمات ومساحات خضراء.. محافظ قنا يناقش مقترحات تطوير كورنيش النيل وإقامة آخر بمنطقة غرب
منطقة خدمات ومساحات خضراء.. محافظ قنا يناقش مقترحات تطوير كورنيش النيل وإقامة آخر بمنطقة غرب
منطقة خدمات ومساحات خضراء.. محافظ قنا يناقش مقترحات تطوير كورنيش النيل وإقامة آخر بمنطقة غرب
منطقة خدمات ومساحات خضراء.. محافظ قنا يناقش مقترحات تطوير كورنيش النيل وإقامة آخر بمنطقة غرب
منطقة خدمات ومساحات خضراء.. محافظ قنا يناقش مقترحات تطوير كورنيش النيل وإقامة آخر بمنطقة غرب
منطقة خدمات ومساحات خضراء.. محافظ قنا يناقش مقترحات تطوير كورنيش النيل وإقامة آخر بمنطقة غرب
منطقة خدمات ومساحات خضراء.. محافظ قنا يناقش مقترحات تطوير كورنيش النيل وإقامة آخر بمنطقة غرب
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انطلاقة تنموية جديدة.. محافظ بني سويف يتسلم المخطط العام والتصور النهائي لإنشاء كورنيش جديد على النيل

محافظ قنا يشارك في ورشة عمل برنامج تنمية الصعيد.. شاهد

محافظ قنا يلتقي رئيس الهيئة العامة للاستثمار.. ويشارك في ورشة عمل برنامج تنمية الصعيد

أبرزها التعديات والإزالات.. محافظ قنا يناقش عددا من الملفات المهمة مع القيادات التنفيذية

يغير وجه القاهرة.. رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع "ممشى أهل مصر"

ترشيحاتنا

خبير أوبئة: الموجة الثانية من فيروس كورونا تصل مصر فى هذا التوقيت

الصحة العالمية تحدد الفئات الأكثر احتياجا للقاح الأنفلونزا

في أعظم معركة جوية في التاريخ.. قصة 53 دقيقة من الذل المصري لإسرائيل في 14 أكتوبر 73

أول إصدار 3 أبريل 1899.. لماذا سمي "الجنيه" بهذا الاسم؟

أحمد زكي تدخل لزواجهما.. كيف بدأت قصة حب محمود ياسين وشهيرة؟

حسبي الله في كل من ظلمني.. آخر كلمات المهندسة المنتحرة من أعلى محكمة الإسكندرية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإكسسوارات لافتة.. كارول سماحة تستعرض جمالها على إنستجرام

مع اختلاف فصول السنة.. تعرف على أعراض وأسباب النخالة الوردية

كمامة على الموضة.. ريا أبي راشد تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال.. شاهد