محمد أبو العينين: شارع جامعة الدول العربية ممكن يكون شانزليزيه الجيزة

قال محمد أبو العينين مرشح إنتخابات مجلس النواب على المقعد الفردى رقم 10 في دائرة الجيزة والدقي والعجوزة رمز المدفع، إن دائرة الجيزة والدقي والعجوزة يوجد فيها جميع فئات المجتمع المصري العظيم، مضيفا أن :"فيها الابراج والفلاحين والأماكن رفيعة المستوى وغيرها".





وأضاف خلال مداخلة حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، أن كل مواطن مصري لابد وأن يفتخر بما تم تنفيذه في مصر، لافتا إلى أن شارع جامعة الدولة من الممكن أن يكون شانزليزيه الجيزة.





وتابع محمد أبو العينين مرشح إنتخابات مجلس النواب على المقعد الفردى رقم 10 في دائرة الجيزة والدقي والعجوزة رمز المدفع، أنه يجب اعادة تقييم الشارع من جديد وهنعمل قعدات خاصة للناس وهنجمل الشارع وعايزين فنان يرسم المكان كله وازاي استفيد بكل قطعة فيه، وفخور بضم الدقي والعجوزة إلى دائرة الجيزة وتمثيلي لهم شرف كبير لي".





وأكمل محمد أبو العينين مرشح إنتخابات مجلس النواب على المقعد الفردى رقم 10 في دائرة الجيزة والدقي والعجوزة رمز المدفع، أن كل محافظات مصر كوم والجيزة والأقصر كوم تاني كونهما محافظتين سياحيتين، مشيرا إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة تعكس رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في إنشاء مدينة عصرية تخاطب العالم.



