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أبو العينين ناعيا محمود ياسين: خسرنا قيمة وقامة وطنية.. فيديو

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 08:55 م
النائب محمد ابو العينين
النائب محمد ابو العينين
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هاني حسين
قدم النائب محمد أبو العينين، مرشح انتخابات مجلس النواب على المقعد الفردى رقم 10 في دائرة الجيزة والدقي والعجوزة رمز المدفع،  التعازي  في وفاة الفنان القدير محمود ياسين الذي وافته المنية اليوم.


وقال محمد أبو العينين في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  صدمت عندما علمت خبر وفاة الفنان القدير  وتأثرت كثيرا لأنه كان صديقا وقيمة، وقامة وطنية خسرناها".


وأضاف أبو العينين:"  أدعو الله أن يتغمده برحمته ويدخله فسيح جناته".


وقال  النائب محمد أبو العينين، إن  شعاره الانتخابي معا من أجل مصر، له دلالة  تؤكد أنه مع كل مواطن مهما كان منصبه سواء كان عاملا او فلاحا او وزيرا  أو رئيس جمهورية.


وتابع محمد أبو العينين:"  نحن في صراع  بصرف النظر عن التحديات مع الغير.. نحن في صراع مع الزمن في كل المجالات، والرؤى الاستراتيجية مثل رؤية 2030 من البصمات التاريخية التي قدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي".


وأكمل أبو العينين:"  لدي رؤى استراتيجية طموحة وأي برنامج أتحدث عنه  يعتبر امتدادا وجزءا لا يتجزأ من برنامج ورؤى مصر التي وضعها  الرئيس السيسي، وبرنامجي الانتخابي هو برنامج الرئيس السيسي  المستمد من الرؤى التي رسمها لصالح الدولة  المصرية ".
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