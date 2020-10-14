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طريقة تحضير مافنز السوسيس بخطوات بسيطة

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 11:46 م
طريقة عمل مافنز السوسيس
طريقة عمل مافنز السوسيس
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نهى هجرس
يعد المافنز من المعجنات المفضلة للعديد من الأشخاص، مع اختلاف حشواتها، ونقدم لكم طريقة عمل مافنز السوسيس بطريقة الشيف أميرة شنب.. 

مقادير مافنز السوسيس
1 و ربع كوب دقيق 
1 ملعقة صغيرة بكينج باودر 
نصف ملعقة صغيرة بكينج صودا 
نصف كوب لبن رايب 
نصف ملعقة صغيرة ملح 
نصف كوب ساور كريم 
2 ملعقة كبيرة زيت
بيضة 
هوت دوج 


طريقة تحضير مافنز السوسيس
* يضرب البيض مع اللبن والزيت والساور كريم

* ثم يضاف الدقيق مع البيكينج الباودر والبيكينج صودا والملح

* ويعجنوا جيدا حتى الحصول على قوام متجانس

* ثم في ورق الكاب كيك توضع العجينة

* ثم يقطع الهوت دوج ويوضع في منتصف العجينة

* وتدخل الفرن حتى تمام الطهي

* وتقدم
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