طريقة تحضير مافنز السوسيس بخطوات بسيطة

يعد المافنز من المعجنات المفضلة للعديد من الأشخاص، مع اختلاف حشواتها، ونقدم لكم طريقة عمل مافنز السوسيس بطريقة الشيف أميرة شنب..
مقادير مافنز السوسيس
1 و ربع كوب دقيق
1 ملعقة صغيرة بكينج باودر
نصف ملعقة صغيرة بكينج صودا
نصف كوب لبن رايب
نصف ملعقة صغيرة ملح
نصف كوب ساور كريم
2 ملعقة كبيرة زيت
بيضة
هوت دوج
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طريقة تحضير مافنز السوسيس
* يضرب البيض مع اللبن والزيت والساور كريم
* ثم يضاف الدقيق مع البيكينج الباودر والبيكينج صودا والملح
* ويعجنوا جيدا حتى الحصول على قوام متجانس
* ثم في ورق الكاب كيك توضع العجينة
* ثم يقطع الهوت دوج ويوضع في منتصف العجينة
* وتدخل الفرن حتى تمام الطهي
* وتقدم