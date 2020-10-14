كورونا لزقت في المخدة.. علي ربيع يروي تفاصيل معاناته مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

كشف الفنان علي ربيع، عن طريقة تعامله مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا .





وقال علي ربيع في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي": "كنت بلبس 3 كمامات فوق بعض وكنت برش الكحول".





وأضاف علي ربيع: "كنت برش المخدة بالكحول وجاتلي حالة من الوسوسة والخوف من فيروس كورونا وكنت بحس أن لو مغسلتش شعري ولمست المخدة يبقى كورونا لزقت في المخدة".





وتابع علي ربيع: "عشت ايامًا صعبة بسبب التزامي الشديد بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا".





وأضاف علي ربيع: "اشتريت كمامات وكحول بكثرة ولم أشتر أدوية أو فيتامينات على الإطلاق وأنا بخاف من الدواء بشكل كبير".



