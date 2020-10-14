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كورونا لزقت في المخدة.. علي ربيع يروي تفاصيل معاناته مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 11:48 م
علي ربيع
علي ربيع
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هاني حسين
كشف الفنان علي ربيع، عن طريقة تعامله مع  الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا .

وقال علي ربيع في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي": "كنت بلبس 3 كمامات فوق بعض وكنت برش الكحول".

وأضاف علي ربيع: "كنت برش المخدة بالكحول وجاتلي حالة من الوسوسة والخوف من فيروس كورونا وكنت بحس أن لو مغسلتش شعري ولمست المخدة يبقى كورونا لزقت في المخدة".

وتابع علي ربيع: "عشت ايامًا صعبة بسبب التزامي الشديد بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا".

وأضاف علي ربيع: "اشتريت كمامات وكحول بكثرة ولم أشتر أدوية أو فيتامينات على الإطلاق وأنا بخاف من الدواء بشكل كبير".

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