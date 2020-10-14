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رياضة

بعد اعتباره مهزوما.. نابولي يقرر الذهاب للمحكمة الرياضية.. تفاصيل

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 11:53 م
نابولي
نابولي
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مجدي سلامة
قرر نادي نابولي الذهاب إلى المحكمة الرياضية من أجل الاستئناف على قرار رابطة الدوري الإيطالي، باعتباره مهزومًا في مباراة يوفنتوس، التي لم يحضرها الفريق بسبب مخاوف تتعلق بفيروس كورونا.

وكان القاضي الإيطالي أعلن، اليوم الأربعاء، اعتبار نادي نابولي منهزمًا أمام نظيره يوفنتوس بثلاثية نظيفة في الجولة الثالثة لبطولة الدوري.

وتغيب نادي نابولي عن حضور مباراته أمام يوفنتوس يوم 4 أكتوبر الماضي في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي بسبب اكتشاف حالتي إصابة بفيروس كورونا بين لاعبيه.

وقال نابولي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نابولي يحترم القواعد والقانون دائمًا".

وأضاف: "نحن ننتظر بثقة نتيجة الاستئناف، ونؤمن إيمانًا راسخًا بالعدالة".

وكان القاضي الرياضي الإيطالي، قد أكد أن نادي نابولي لم يلتزم بالبروتوكول الموضوع ولم يقدم المستندات التي تساند موقفه، ليتم اعتباره منهزمًا مع خصم نقطة من رصيده.

ويعد هذا السيناريو هو تكرار لما حدث بين فريقي الأهلي والزمالك في قمة الدور الأول من بطولة الدوري عندما تخلف الأخير عن حضور المباراة ليتم اعتباره منهزمًا بثنائية نظيفة مع خصم 3 نقاط من رصيده في نهاية الموسم.
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