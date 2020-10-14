البرازيل تسجل 27 ألف إصابة جديدة بكورونا و749 وفاة

أعلنت الصحة البرازيلية، اليوم الأربعاء، تسجيل 749 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد-19"، إلى جانب تسجيل 27 ألفا و235 إصابة جديدة بالفيروس.





وبهذا تكون البرازيل قد سجلت 5 ملايين و140 ألفا و863 إصابة بالفيروس، و151 ألفا و747 وفاة.





وأعربت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، عن تخوفها ارتفاع أعداد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الفترة المقبلة، عقب الارتفاع الكبير في إصابات كورونا بالعالم.





وقالت كبيرة علماء المنظمة سوميا سواميناثان وفق ما نقلته رويترز: "زيادة الوفيات دائما ما تتأخر عن زيادة الحالات لمدة أسبوعين. ما زلنا نفقد قرابة خمسة آلاف شخص يوميا… لذا لا يجب أن نشعر بالرضا لانخفاض معدلات الوفيات".





وذكر إحصاء وكالة رويترز للأنباء أن الأرقام تشير إلى إصابة أكثر من 38 مليون شخص بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم و نحو 1.1 مليون آخرين توفوا بسببه.



