AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

البرازيل تسجل 27 ألف إصابة جديدة بكورونا و749 وفاة

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 11:58 م
كورونا في البرازيل
كورونا في البرازيل
Advertisements
شريف سيد
أعلنت الصحة البرازيلية، اليوم الأربعاء، تسجيل 749 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد-19"، إلى جانب تسجيل 27 ألفا و235 إصابة جديدة بالفيروس. 

وبهذا تكون البرازيل قد سجلت 5 ملايين و140 ألفا و863 إصابة بالفيروس، و151 ألفا و747 وفاة. 

وأعربت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، عن تخوفها ارتفاع أعداد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الفترة المقبلة، عقب الارتفاع الكبير في إصابات كورونا بالعالم. 

وقالت كبيرة علماء المنظمة سوميا سواميناثان وفق ما نقلته رويترز: "زيادة الوفيات دائما ما تتأخر عن زيادة الحالات لمدة أسبوعين. ما زلنا نفقد قرابة خمسة آلاف شخص يوميا… لذا لا يجب أن نشعر بالرضا لانخفاض معدلات الوفيات". 

وذكر إحصاء وكالة رويترز للأنباء أن الأرقام تشير إلى إصابة أكثر من 38 مليون شخص بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم و نحو 1.1 مليون آخرين توفوا بسببه.

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كورونا حول العالم.. الإصابات تتجاوز 18.82 مليون والمتعافون أكثر من 12 مليون حالة

25 مليون إصابة و83 ألف وفاة.. آخر إحصائيات كورونا حول العالم

البرازيل تعلن حصيلة إصابات ووفيات كورونا

البرازيل تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بـ كورونا و310 وفيات

العالم يسجل 20 مليون حالة تعافي من فيروس كورونا

كورونا يتوحش.. الإصابات حول العالم تقترب من 30 مليون شخص

ترشيحاتنا

الأسوأ قادم .. إعلامية كويتية تكشف حقيقة الموجة الثانية لفيروس كورونا

خيانة مكتملة.. تسريبات هيلاري كلينتون تفضح محمد مرسي |فيديو

بيراميدز يخضع لـ طلائع الجيش ويلجآن إلى ضربات الترجيح في ربع نهائي كأس مصر

8 قرارات مهمة خلال اجتماع الحكومة اليوم .. تعرف عليها

أحمد زكي تدخل لزواجهما.. كيف بدأت قصة حب محمود ياسين وشهيرة؟

كان بيقولي يا ماما نجوى.. نجوى إبراهيم تتحدث عن الراحل محمود ياسين..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير مافنز السوسيس بخطوات بسيطة

لمحاربة الكورونا.. عصير طبيعي لتعزيز مناعة أطفالك في المدرسة

للرجال والنساء.. حيل بسيطة لخسارة الوزن بعد سن الأربعين