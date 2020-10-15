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حوادث

خلاف على أجرة التاكسي.. الأمن يكشف حقيقة اختطاف فتاة بالمعادي

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 02:49 ص
صدى البلد
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مصطفى الرماح
نجحت الأجهزة الأمنية، في كشف حقيقة اختطاف فتاة بالمعادي.

تبلغ لشرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، بشأن استغاثة تم نشرها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تضمنت تعرض إحدى الفتيات للاختطاف من سائق سيارة أجرة "تاكسى" بأحد الشوارع المغلقة بمنطقة طرة بدائرة قسم شرطة المعادي.

على الفور تمكنت وحدة مباحث القسم، من تحديد موقع الفتاة المشار إليها، وتبين أنها (ربة منزل –  مقيمة بدائرة القسم). 

وأوضحت المباحث، أن حقيقة الواقعة تتمثل فى خلاف على الأجرة بين ربة المنزل وسائق سيارة أجرة تابعة لإحدى الشركات الخاصة "لنقل الأشخاص". 

وتم تحديد السائق، مقيم طرة البلد بالمعادي، كما ادعت المستغيثة بأن السائق المذكور قام بالاستيلاء على مبلغ مالي منها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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